La tentative de la Chine de faire disparaître Peng Shuai échoue grâce au tollé mondial

À moins de trois mois des Jeux olympiques de Pékin, la star du tennis chinois Peng Shuai a affirmé dans un article publié sur les réseaux sociaux que l’ancien vice-Premier ministre chinois, Zhang Gaoli, l’avait agressée sexuellement. Étant donné qu’un voile de secret couvre généralement la vie privée des hauts dirigeants du Parti communiste chinois, l’allégation détaillée de Peng a révélé l’obscurité des hommes les plus puissants de Chine.

Le PCC a initialement répondu avec sa main généralement lourde, faisant « disparaître » de force Peng physiquement et du monde numérique. Des centaines et des milliers de citoyens chinois, dont l’homme le plus riche de Chine, Jack Ma, ont été « disparus » de la même manière. Ma n’a « réapparu » que trois mois plus tard. Mais le PCC ne s’attendait pas à un fort recul de la Women’s Tennis Association (WTA) et de ses stars les plus influentes.

La WTA a rapidement et très publiquement appelé Pékin à enquêter sur les allégations d’agression sexuelle de Peng et n’a pas renoncé à contacter directement Peng. De nombreuses stars du tennis, dont Serena Williams, Naomi Osaka et la fondatrice de la WTA, Billie Jean King, ont fait part de leurs préoccupations concernant la sécurité de Peng. Leur pouvoir vedette a maintenu la tendance #whereisPengShuai sur Twitter pendant des jours, signalant aux autorités chinoises que cela ne disparaîtrait pas rapidement.

La Chine a envoyé au directeur général de la WTA, Steve Simon, un e-mail prétendument écrit par Peng, affirmant que son « allégation d’agression sexuelle n’est pas vraie » et que « tout va bien ». Simon a exprimé son scepticisme à l’égard de l’e-mail. Au lieu de cela, il a insisté pour que le gouvernement chinois dévoile la localisation de Peng.

Véritable leadership

Ensuite, Simon a fait quelque chose que peu d’organisations occidentales avaient fait auparavant. Dans une interview avec CNN, Simon a clairement indiqué que la WTA était prête à retirer son activité lucrative de Chine et à perdre des millions de dollars si les allégations de Peng ne faisaient pas l’objet d’une enquête approfondie et si elle n’était pas interrogée directement, car « c’est plus important que le Entreprise. » Des grands du tennis tels que le joueur de tennis n°1 mondial, Novak Djokovic, n’ont pas hésité à apporter leur soutien à la réponse proposée par Simon à Pékin.

En raison du leadership fourni par ces stars du tennis et la WTA, la pression internationale sur Pékin pour prouver la sécurité de Peng a augmenté. Même les Nations Unies, une agence qui est sous l’influence de Pékin depuis des décennies et qui a rarement critiqué Pékin pour ses violations des droits humains, se sont jointes à l’appel à la Chine pour qu’elle fournisse la preuve de la sécurité de Peng. Le mouvement de boycott des Jeux olympiques d’hiver de Pékin est plus dynamique que jamais.

Le PCC n’avait jamais eu à faire face à ce genre de refoulement de haut niveau auparavant. Il a dû se démener pour obtenir des réponses. Après avoir forcé Peng à « disparaître » pendant deux semaines, le PCC a fait « réapparaître » Peng. Les médias contrôlés par l’État chinois ont publié des photos et des vidéos de Peng dans des circonstances hautement contrôlées. Lorsque ces images n’ont pas réussi à convaincre les gens, les autorités chinoises ont organisé un appel vidéo entre Peng et plusieurs responsables du Comité international olympique, dont le président du CIO, Thomas Bach.

Pékin a choisi le CIO plutôt que la WTA parce que le régime était convaincu que le CIO ferait sa sale offre. Que ce soit Berlin en 1936, Moscou en 1980 ou Pékin en 2008, le CIO a maintes fois servi d’idiot utile aux pires régimes autoritaires du monde. Il a souvent mis le sport au service de ces régimes brutaux, les laissant abuser de sa tribune pour promouvoir leur propagande et cacher leurs atrocités derrière des fanfares mises en scène et des sourires forcés.

Il s’est avéré que Zhang Gaoli, l’homme que Peng a accusé d’agression sexuelle, a joué un rôle clé en aidant Pékin à remporter les Jeux olympiques d’hiver de 2022. Par conséquent, peu de gens ont été surpris qu’après l’appel téléphonique des responsables du CIO avec Peng, ils aient exécuté l’appel d’offres de Pékin en affirmant que Peng était « en sécurité et en bonne santé ».

Il est prudent de supposer que sans les stars internationales du tennis et le courage de Simon de la WTA pour tenir tête à la Chine, nous n’entendrions ou ne reverrions probablement jamais Peng. Bien que, clairement, Peng ne soit pas libre, au moins elle est hors de danger pour la vie pour le moment.

La Chine a moins de levier

Le PDG et les stars de la WTA nous ont appris plusieurs leçons précieuses. Premièrement, la Chine n’a pas tous les leviers, comme certains le pensent. Trop souvent, les entreprises, les organisations et les personnes bien connues en Occident ne sont pas disposées à tenir tête à la Chine parce qu’elles pensent que rien ne se passera parce que la Chine a tout le pouvoir. Mais l’Occident a beaucoup de choses que la Chine veut : les marchés occidentaux, les systèmes financiers, les ressources naturelles et la technologie.

Comme tous les régimes dictatoriaux, le PCC veut être à la fois « aimé » et « craint ». Il a investi des millions de dollars dans la formation de l’opinion publique mondiale pour « raconter l’histoire de la Chine correctement » du point de vue du régime, bien qu’en vain. Il a désespérément besoin de la participation d’organisations étrangères aux événements organisés par Pékin pour légitimer le régime et rehausser le profil international du parti devant un public national de plus en plus sophistiqué. Ce sera un énorme embarras pour le PCC si une organisation bien connue comme la WTA se retire de Chine juste avant que la nation ne soit prête à montrer sa puissance et son prestige aux Jeux olympiques.

Les entreprises et organisations internationales devraient reconnaître à la fois l’influence qu’elles possèdent et les limites du PCC. Supposons que davantage d’organisations et de sociétés se dressent contre le PCC ? Bien que le PCC ne renoncerait pas complètement à opprimer le peuple chinois, il n’ira peut-être pas aussi loin qu’il le souhaite.

L’une des armes les plus puissantes du PCC est la coercition économique. Le parti utilise souvent l’accès au marché chinois pour faire pression sur les entreprises et les organisations internationales afin qu’elles fassent taire leurs critiques et fassent tout ce que la Chine demande. La WTA a montré que lorsqu’une organisation est prête et disposée à supporter le coût de tenir tête au PCC, une telle organisation se libère de la coercition du PCC et se met en position de force. Le plus souvent, le PCC sera plus disposé à faire des compromis.

Un test de moralité

Enfin, il est temps de réaliser que chaque interaction avec la Chine, qu’il s’agisse d’un événement sportif, d’une transaction commerciale ou d’un échange culturel, peut rapidement devenir un test de moralité d’une organisation. Le PCC a adopté une approche de « l’ensemble de la société » et a obligé toute la société à suivre les ordres du parti. Tôt ou tard, toutes les parties concernées doivent choisir entre se ranger du côté des droits humains et de la dignité humaine ou d’un régime autoritaire oppressif.

Enes Kanter Freedom, centre des Boston Celtics et militant franc-parler des droits humains, a écrit que la liberté « doit être défendue à tout prix ». Nous devons «se réveiller et parler. Le changement arrive et personne ne peut l’arrêter. Ils ne peuvent pas tous nous faire taire. La WTA et ses athlètes vedettes nous ont montré la voie.