La tentative de la Chine de tuer Bitcoin a échoué – Voici 3 raisons pour lesquelles ⋆ Crypto new media

in

Bitcoin (BTC) a peut-être subi sa plus grande attaque coordonnée au cours des deux derniers mois, mais dans ce cas, la communauté des investisseurs n’a pas capitulé. La Chine a carrément interdit l’exploitation minière dans la plupart des régions après avoir donné aux mineurs BTC un préavis de deux semaines, ce qui a causé le plus grand ajustement de difficulté d’exploitation minière après que le taux de hachage du réseau ait chuté de 50%.

Le sentiment du marché entourant Bitcoin était déjà endommagé après qu’Elon Musk a annoncé que Tesla n’accepterait plus les paiements Bitcoin en raison de l’impact environnemental du processus d’extraction. On ne sait toujours pas si la décision de la Chine a été influencée ou liée aux remarques de Musk, mais ces événements ont sans aucun doute eu un effet négatif.

Quelques semaines plus tard, le 16 juin, la Chine a bloqué les échanges de crypto-monnaie à partir des résultats de recherche sur le Web. Pendant ce temps, la bourse de produits dérivés Huobi a commencé à restreindre les échanges avec effet de levier et à bloquer les nouveaux utilisateurs chinois.

Enfin, le 21 juin, la Banque populaire de Chine (PBoC) a ordonné aux banques de fermer les comptes bancaires des guichets de gré à gré et même leurs comptes de réseaux sociaux ont été interdits. Le bureau OTC agit essentiellement comme une passerelle fiduciaire dans la région, donc sans eux, il serait difficile d’échanger de Bitcoin vers des pièces stables.

Au fur et à mesure que ces événements se déroulaient, certains analystes hésitaient à décrire la tactique comme rien d’autre que du FUD dénué de sens, mais avec le recul, il semble que la Chine a lancé une attaque très bien planifiée et exécutée contre le réseau Bitcoin et l’industrie minière.

L’impact à court terme pourrait être considéré comme un succès modéré en raison de l’effondrement du prix du Bitcoin et des craintes croissantes qu’une attaque de hachage de 51% puisse se produire.

En ce qui concerne Bitcoin Mining et la Chine, je ne croirais rien de ce que vous entendez. Je n’exclurais pas la possibilité que le Parti communiste chinois tente d’orchestrer une attaque à 51% contre le réseau Bitcoin. Restez vigilant. – Danny Diekroeger (@dannydiekroeger) 25 juin 2021

Malgré les manœuvres, l’attaque de la Chine a finalement échoué et voici les principales raisons.

Le hashrate récupéré à 100 millions de TH/s

Après avoir culminé à 186 millions de TH/s le 12 mai, le taux de hachage du réseau Bitcoin, une estimation de la puissance minière totale, a commencé à plonger. Les deux premières semaines étaient dues à des restrictions sur les zones alimentées au charbon, estimées à 25% de la capacité minière.

Cependant, alors que l’interdiction s’étendait à d’autres régions, l’indicateur a atteint un plancher à 85 millions de TH/s, son plus bas niveau en deux ans.

Hashrate estimé de Bitcoin. Source : Blockchain.com

Comme l’indiquent les données ci-dessus, la puissance de traitement du réseau Bitcoin est revenue à 100 millions de TH/s en moins de trois semaines. Certains mineurs avaient réussi à déplacer leur équipement au Kazakhstan, tandis que d’autres se sont déplacés vers le Canada et les États-Unis.

Les marchés peer-to-peer (p2p) se sont poursuivis

Même si les entreprises impliquées dans les transactions cryptographiques ont été bannies du pays, les individus ont continué à agir en tant qu’intermédiaires – certains d’entre eux ont enregistré plus de 10 000 transactions peer-to-peer réussies selon les données du propre système de classement de la bourse.

Publicité sur le marché peer-to-peer mondial de Huobi. Source : Huobi

Huobi et Binance offrent tous deux un marché similaire où les utilisateurs peuvent échanger plusieurs crypto-monnaies, y compris USD Tether (USDT). Après avoir converti leur fiat en stablecoin, la transaction sur un échange régulier ou dérivé devient possible.

Les bourses basées en Asie dominent toujours le volume au comptant

Une répression complète du commerce des entités chinoises se refléterait probablement dans les échanges précédemment basés sur la région, comme Binance, OKEx et Huobi. Cependant, en regardant les données de volume récentes, il n’y avait pas eu d’impact significatif.

Volume hebdomadaire au comptant, USD. Source : Cryptorank.io

Prenez note de la façon dont les trois bourses «basées en Asie» restent dominantes, tandis que Coinbase, Kraken et Bitfinex sont loin de leurs activités commerciales.

L’interdiction par la Chine de l’extraction et des transactions de Bitcoin a peut-être entraîné des problèmes temporaires et un impact négatif sur le prix du BTC, mais le réseau et le prix se sont rétablis d’une manière meilleure que ce à quoi beaucoup s’attendaient.

Actuellement, il n’y a aucun moyen de mesurer les transactions OTC où des blocs plus importants sont échangés, mais ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que ces intermédiaires trouvent de nouvelles passerelles et voies de paiement.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.