La tentative de la gauche de cacher sa part dans la vague de crimes violents de 2020 s’effondre avec une seule étude – RedState ⋆ .

Plus tôt ce mois-ci, NBC News a avancé l’idée que la criminalité avait globalement baissé l’année dernière, citant un groupe de “centre-gauche” appelé “Third Way” pour leurs informations. C’était censé être une étude destinée à réfuter les républicains qui soulignaient que les vagues de criminalité frappant les États bleus étaient dues à diverses causes soutenues par le Parti démocrate.

Selon NBC News, les experts ont indiqué que les républicains étaient juste exagérément dramatiques :

“Il semble y avoir une hystérie qui a commencé il y a environ un an et demi pour essayer de convaincre les Américains que nous subissons une autre vague de criminalité”, a déclaré Jim Kessler, vice-président exécutif de Third Way pour la politique. « À un moment donné, nous voulions juste voir quelles étaient les données réelles. Et ça ne tient pas. » “Ce que nous voyons, c’est vraiment peu de preuves d’une vague de criminalité”, a-t-il déclaré.

En fait, selon Biden, le vrai problème résidait dans les lois américaines sur les armes à feu.

Cependant, de nouvelles informations ont maintenant été publiées qui montrent que les « faibles preuves » d’une recrudescence de la criminalité n’étaient pas si rares après tout. Alors que les dommages matériels ont diminué grâce, en partie, au COVID-19 gardant tout le monde à l’intérieur, les crimes violents ont monté en flèche.

Selon Fox News, les experts en statistiques criminelles ont souligné que le suivi des statistiques de Third Way était « au mieux trompeur » puisque leur rapport combinait sept types de crimes violents et les fusionnait, puis les appliquait à 22 États. NBC News a pris cette information et a rapporté cette statistique.

Fox News a demandé à un expert en statistiques criminelles d’expliquer comment ils ont calculé les chiffres pour leur donner un bon résultat pour les récits démocrates :

Mais la statistique est “au mieux trompeuse”, a déclaré à Fox News Charles Fain Lehman, qui travaille sur l’Initiative de police et de sécurité publique au Manhattan Institute. C’est parce que les vols sont environ quatre fois plus fréquents que les crimes violents, de sorte que la décision des chercheurs de combiner le vol et les crimes violents en un seul chiffre, et de se concentrer sur cela, cache efficacement la montée des crimes violents dans les villes. “La tendance du nombre total de crimes est principalement la tendance des vols larcins … ce n’est pas une statistique particulièrement utile”, a noté Fain Lehman. Les rapports ont reconnu que les meurtres et les agressions avaient augmenté, mais leurs statistiques de gros titres ont enterré les augmentations, ainsi que les différences majeures entre les grandes villes et les petites villes.

La vérité est que les meurtres et les agressions ont augmenté après que les médias se sont emparés de la mort de George Floyd et ont commencé à la pousser sans relâche contre l’Amérique lors des élections de 2020.

“De nombreuses villes ont connu des pics de violence … au lendemain de la mort de George Floyd et des manifestations qui ont suivi”, a expliqué Fain Lehman.

Ces agressions et meurtres ont augmenté et sont restés élevés pendant le reste de l’année. Il doit encore retomber selon les statistiques du FBI. Ces pics, cependant, ont été principalement observés dans les grandes villes, tandis que les petites villes ont vu ces crimes violents baisser.

La raison de la montée de la criminalité dans les grandes villes tient aussi à des mouvements soutenus par la gauche :

Les données préliminaires du FBI pour 2020 montrent une grande disparité dans la façon dont les différents domaines se sont comportés. Les villes de plus d’un million d’habitants ont connu une augmentation de 3,9% des crimes violents, et celles de 500 000 à un million ont connu une augmentation de 5,8%. Les villes de moins de 10 000 habitants ont connu une baisse de 5,2 %. Les grandes villes avaient plus de mouvements de « financement de la police » et d’activisme connexe.

Comme Fox News l’a souligné, Third Way a ignoré ces différences et est même allé jusqu’à se concentrer sur les États plutôt que sur les villes afin de rejeter une partie du blâme sur les gouverneurs républicains plutôt que sur les maires démocrates ou les chefs de comté.

« La plupart des décisions en matière de justice pénale se prennent au niveau local », a déclaré Fain Lehman.

Cela n’aidait pas que la police soit restreinte ou trop effrayée pour faire son travail.

“Lorsque la police reçoit le message qu’elle ne sera pas équitablement secouée, elle sera beaucoup moins susceptible d’être proactive et de faire ce qui est nécessaire pour réduire la criminalité”, a déclaré Rafael Mangual, responsable de la recherche pour la police et Initiative de sécurité publique au Manhattan Institute.

Fox News a déclaré que Third Way n’avait pas répondu à une demande de commentaire faite lundi.

C’est juste une autre histoire à propos d’un groupe d’activistes démocrates donnant aux médias grand public favorables aux démocrates un faux récit à donner aux personnes qui ont dû endurer ces crimes qui tombent aux pieds des dirigeants démocrates.