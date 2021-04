La tentative de Lauren Boebert de faire une blague sur le livre de cuisine de Hunter Biden se retourne énormément ⋆ .

Un bon signe que, au moins en secret, les républicains reconnaissent à contrecœur le superbe travail de Joe Biden en tant que président est leur incapacité à s’en tenir à une ligne de critique unique et cohérente. Alors que son administration avance avec son programme ambitieux, passant du projet de loi de secours COVID à succès de 1,9 billion de dollars à sa nouvelle législation sur les infrastructures, les conservateurs se retrouvent à passer d’une attaque stupide à une autre. Nulle part cette réalité n’est plus apparente que dans les attaques constantes contre Hunter Biden.

Le fils du président n’a aucun rôle dans son administration, loin du népotisme qui a infesté la Maison Blanche de Donald Trump, et pourtant les républicains élèvent constamment le fils de Biden. L’une de leurs choses préférées à faire est de se moquer de ses luttes passées contre la toxicomanie, une tactique profondément cruelle comme le sait quiconque connaît quelqu’un qui a été confronté à la toxicomanie. Hunter Biden a réussi à surmonter ses problèmes de drogue, ce qui devrait être célébré plutôt que ridiculisé. Mais bien sûr, les républicains ne sont pas exactement connus pour leur empathie.

Ce matin, la représentante Lauren Boebert (R-CO), la parodie d’armes à feu d’une membre du Congrès connue pour son soutien passé à la théorie du complot QAnon, a attaqué Hunter Biden sur Twitter à la suite de la publication de ses nouveaux mémoires. Elle a dit qu’il aurait mieux valu écrire un “livre de cuisine” plutôt qu’un mémoire. ” Vraisemblablement, elle a mis le mot livre de cuisine entre guillemets en référence à l’admission de Hunter selon laquelle, au plus profond de sa dépendance, il avait concocté du crack.

Tirant de ce qui ne peut être qu’un livre de style Mad Libs de blagues conservatrices non drôles et recyclées, Boebert a ajouté qu’il “n’y a pas trop de plats en Ukraine qui appellent au parmesan.” Le bit Ukraine est une référence aux théories du complot de droite sur le temps de Hunter au conseil d’administration de Burisma, une société énergétique ukrainienne. La partie de fromage parmesan fait référence à l’admission de Hunter selon laquelle il était autrefois si désespéré pour la drogue qu’il fumait du parmesan en pensant que c’était du crack. C’est une triste illustration de ce que la toxicomanie peut faire à une personne, et il lui a fallu du courage pour l’admettre, ce qui signifie bien sûr que des hacks sans cœur comme Boebert l’ont armé contre lui.

Ironiquement, Boebert devrait savoir mieux que de tenter une blague sur la cuisine, étant donné que son restaurant a donné à de nombreuses personnes une horrible intoxication alimentaire dans le passé. Comme c’est souvent le cas, elle a oublié de réfléchir avant d’ouvrir la bouche et n’a réussi qu’à nous rappeler à tous à quel point elle est un clown absolu.

Peut-être que Hunter Biden aurait mieux fait d’écrire un «livre de cuisine» plutôt qu’un mémoire. Le problème est qu’il n’y a pas trop de plats en Ukraine qui nécessitent du parmesan. – Lauren Boebert (@laurenboebert) 20 avril 2021

Les réponses ont été directes et brutales.

Alors aujourd’hui, nous allons faire semblant comme Don Jr. Ne fait pas exploser de gros rails de coke régulièrement? Étonnante. – Mona Lisa Vito (@misshattanesq) 20 avril 2021

Le prochain qu’il écrit peut être appelé «Rent Free in Boebert’s Head». Il y a beaucoup d’espace là-haut, après tout. – KD 📚🌎🉑🌊🇺🇸 (@ kdnerak33) 20 avril 2021

N’avez-vous vraiment rien de mieux à faire que de vous moquer d’un gars pour sa toxicomanie? Vous n’êtes pas membre du Congrès ??? – Let Grogu Pitch (@ brianturner84) 20 avril 2021

Rappel: Le mari de Boebert s’est exposé à un mineur et a été arrêté pour violence domestique N’oubliez pas le vaste dossier d’arrestations de Boeberthttps: //t.co/QJMkuAksXq – Debbie (@DebbieSVA) 20 avril 2021

Il aurait pu inclure votre recette de slider de porc – Juré # 3 (@rkymtniww) 20 avril 2021

Je veux dire, je pense que c’est une tentative d’être intelligent, mais ce n’est tout simplement pas le cas. Womp womp. – sureJan🖤🏴‍☠️🌵 (@ CO_jan40) 20 avril 2021

Vous pourriez être le rédacteur en chef de Gutfeld! vous connaissez. Tu gaspilles ces gemmes ici – david cross✍ (@davidcrosss) 20 avril 2021

Jeudi, @RepMTG et @RepBoebert ont été les deux seuls membres de la Chambre à voter contre un projet de loi qui autoriserait à nouveau le programme national de don de moelle. Ce sont des clowns sans cœur et ne méritent pas d’être pris au sérieux ou d’être réélus. pic.twitter.com/llP1p7za2X – Ben McKee (@benamckee) 20 avril 2021

Laura a les blagues ce matin. Je ne peux pas attendre tous les commentaires du curseur de diarrhée sur celui-ci. Mais revenons à attaquer un simple citoyen et à me moquer de la dépendance à nouveau, je le vois. Lauren Boebert: la quintessence de la classe. – J Laserstein, Esq. 🔯🌊🚀🛰⚖️📜 (@jewwithlaser) 20 avril 2021

Au moins, il ne donnerait pas à ses clients une intoxication alimentaire, Cupcake 😂 – # 1 MeMa (@sabra_serreyn) 20 avril 2021

