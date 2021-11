La tentative de Meghan Markle de paraître accessible mise à nu par un expert linguistique | Royale | Nouvelles

L’expert en langues Judi James a analysé la dernière interview télévisée de Meghan avec Ellen DeGeneres qui a été diffusée aux États-Unis jeudi et a partagé ses idées avec Express.co.uk.

Judi a déclaré que l’interview était une chance d’entendre Meghan dans un mode de campagne plus sérieux et affirmé, contrairement à la note plus vulnérable qu’elle a frappée en parlant à Oprah en mars.

Judi a déclaré à Express.co.uk: « C’était une approche verbale très différente d’une femme qui avait l’air amusante, enjouée et désireuse de raconter des anecdotes sur ses enfants. »

Elle a ajouté: « À un moment donné, elle a même imité la voix d’Archie en racontant comment il a identifié leurs chiens dans son livre The Bench. »

Meghan a déclaré que le tout-petit avait repéré les deux chiens de la famille (un beagle nommé Guy et un labrador noir nommé Pula), qui apparaissent dans le livre.

La duchesse de Sussex a déclaré: « Sur cette première page, vous ouvrez et vous voyez nos chiens et il dit: » C’est Pula! C’est Guy! « »

Dans le cadre de son apparition dans le talk-show d’Ellen DeGeneres jeudi, Meghan a également partagé une nouvelle photo de son fils Archie, 2 ans.

Prise de derrière, la photo montre Archie debout dans le poulailler de la famille qui a été vu pour la première fois lors de l’interview du couple avec Oprah Winfrey diffusée en mars.

Judi explique également comment Meghan a utilisé des termes empathiques pour inclure son public de studio, se décrivant comme une » maman » avant d’inclure » toutes les mamans … » puis soulignant » toutes les mamans hochent la tête » dans le public alors qu’elle parlé d’un remède pour les problèmes de dentition.

LIRE LA SUITE: Meghan taquine de nouvelles images adorables sur Ellen Show

Lorsque Meghan faisait référence à Harry, elle disait « H et moi », et comme l’homme que Meghan « observait » pour écrire son livre.

Judi a également partagé son point de vue sur la façon dont Meghan parlait du » côté plus doux de la masculinité et d’un » côté plus doux de la paternité » comme si cela avait été un facteur très important dans sa relation avec Harry.

Judi a déclaré: « Elle a dit qu’il était un père, ce qui était la plus belle chose à regarder. »

Il est intéressant de noter qu’il n’y avait aucune référence à sa vie au Royaume-Uni, sauf lorsqu’elle a parlé d’une fête à laquelle elle et Harry sont allés avant que leur relation ne soit rendue publique, qu’elle a décrite comme « Une dernière soirée amusante ».

Meghan, qui portait un haut crème avec des manches volumineuses et des découpes, associé à un pantalon noir et des escarpins assortis, avait également avec elle son équipe glamour de confiance.

Un ami de longue date et maquilleur Daniel Martin a aidé à préparer son appareil photo aux côtés du coiffeur Jason Low, rapporte People.

M. Martin a déclaré: « Nous étions dans les coulisses tout le temps. »

« C’est vraiment amusant et Ellen a vraiment fait ressortir le côté loufoque et drôle de Meghan, que tout le monde pourra enfin voir. »