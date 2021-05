La tentative de Netflix de lancer une nouvelle franchise de super-héros divise énormément les téléspectateurs – .

Les premiers instants de la nouvelle série dramatique de super-héros de Netflix Jupiter’s Legacy – qui figurait parmi les émissions de télévision les plus regardées la semaine dernière sur toutes les principales plateformes de streaming – présentent une scène pastorale au charme idyllique. La caméra se précipite haut et langoureusement, s’installant finalement sur un groupe d’enfants jouant à une partie de chasse. “Je t’ai eu!” «Je suis plus puissant que vous!» «Ha, tu as manqué!» “Non. Moi non! Et puis la grande révélation, la jeune fille mignonne que nous voyons insistant en vain sur le fait qu’elle a gagné au jeu auquel ils jouaient, émet un cri perçant et supersonique, qui frappe les deux garçons à plat sur le dos.

Oh bonjour, c’est un jeune super-héros. Je ne t’ai pas vu là-bas. Maintenant, ses yeux sont d’un rouge flamboyant et – attendez, qu’est-ce que c’est? On voit alors deux grosses bottes rouges de style Superman atterrir sur le sol avec un bruit sourd. La caméra fait un panoramique, au-delà de la cape rouge fluide pour révéler… maintenant cela a du sens. Le père super-héros. Et assez rapidement, tout est révélé. Oui, allez gémir si vous voulez, c’est la énième histoire de super-héros que vous avez vue sur Netflix, ou dans les cinémas d’ailleurs, mais Jupiter’s Legacy tente également quelque chose d’un peu différent.

Ce n’est pas une tentative superficielle et bon marché de Netflix de lancer son propre univers de super-héros, à la Marvel. Ce n’est pas qu’il y ait quelque chose de mal à cela, c’est juste que cette adaptation de la série de bandes dessinées écrite par Mark Millar et dessinée par Frank Quitely (tous deux répertoriés comme producteurs exécutifs de la série) porte aussi sur la dynamique familiale inhérente à une première génération de super-héros vieillissant hors de leurs rôles et ayant besoin de se tourner vers leurs enfants pour perpétuer leur héritage.

La description officielle de Netflix à propos de cette série de 8 épisodes qui a débuté le 7 mai se poursuit: «Mais les tensions augmentent alors que les jeunes super-héros, avides de prouver leur valeur, luttent pour être à la hauteur de la réputation publique légendaire de leurs parents – et des normes personnelles exigeantes. Basé sur les romans graphiques de Mark Millar et Frank Quitely, Jupiter’s Legacy est un drame épique de super-héros qui s’étend sur des décennies et navigue dans la dynamique complexe de la famille, du pouvoir et de la loyauté.

Toutes les familles ont leurs problèmes. #JupitersLegacy pic.twitter.com/D1hHHBYLH4 – L’héritage de Jupiter (@JupiterLegacy) 23 avril 2021

Basé sur les dernières données du service de moteur de recherche en streaming Reelgood, qui partage chaque semaine avec . un instantané de ce que ses millions d’utilisateurs diffusent sur tous les principaux services à un moment donné, Jupiter’s Legacy a été l’émission la plus regardée à travers le monde. toutes les grandes plates-formes, du 5 au 11 mai. Cependant, comme c’est souvent le cas avec les nouveaux lancements de streaming de grande envergure, la réaction à ce nouveau titre Netflix a été plutôt divisée.

Considérez cet échantillon des médias sociaux:

L’héritage de Jupiter est un peu une poubelle, mais pour une raison quelconque, je ne peux pas m’arrêter de le regarder pic.twitter.com/yBPFx3RPkU – Dev (@DevelopedMindz) 11 mai 2021

Est-ce que je viens de regarder les 8 épisodes de #JupitersLegacy en une journée? Oui! Est-ce que je le regrette? Pas du tout! pic.twitter.com/FmsAN95Tax – Jarod Narag (@TheJrodBlog) 8 mai 2021

J’ai regardé les 3 émissions qui sont de nouvelles rotations sur les super-héros voici mon classement

1er: The Boys – excellent, chaos, v good 2ème: n / a 3ème: Invincible – prévisible, le style artistique est un peu fade mais ouais pas mal 9e: L’héritage de Jupiter – il s’est classé 9e sur une liste de 3, c’est tout ce que vous devez savoir – Cian AMR (@CianRing) 9 mai 2021

Morrison les lit les critiques de Jupiter’s Legacy: pic.twitter.com/nFiHp1ySbC – Ritesh (@riteshwriter) 8 mai 2021

Et comme indication supplémentaire de la réaction quelque peu partagée à la série, découvrez la grande disparité des scores que la série a recueillis sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes. Pour le score d’audience moyen, l’émission se situe à 74% au moment de la rédaction de cet article. Pas trop mal. Cependant, le score moyen des critiques? Un 38% extrêmement lamentable. Je dis que cela vaut la peine d’essayer de toute façon, si vous avez besoin de nouveau contenu en streaming à vérifier, sur la seule base de ce commentaire que Millar a donné à The Guardian. Dans son esprit, Jupiter’s Legacy aborde cette grande question: «Est-il éthiquement correct, si vous avez le pouvoir de sauver le monde, de prendre du recul et de ne rien faire?»

En attendant, si vous souhaitez ajouter des suggestions supplémentaires à votre liste de surveillance en streaming, ci-dessous, vous trouverez la liste complète des 10 meilleurs pour cette semaine, qui comprend les émissions les plus regardées à l’heure actuelle dans tous les principaux services de streaming. , y compris Disney +, HBO et Apple TV +, entre autres (avec l’aimable autorisation de Reelgood).

