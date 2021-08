La tentative de Pellisier de relancer le Chievo Vérone

in

25/08/2021 à 17h03 CEST

Paula B. Navarro

Ce samedi Chievo Verno a officiellement disparu sans même pouvoir revenir en Serie D, où a été administrativement oublié cet été. Mais cependant, Sergio Pellissier, l’ancien capitaine emblématique combat tout ce qui est possible pour garder le club en vie.

L’AC Chievo Vérone n’existe plus, bien qu’il ait passé 19 saisons en Serie A au 21e siècle. Les dettes et l’impossibilité de trouver un acheteur après avoir été doué de la Serie B à la Serie D, quatrième division, par le Comité Olympique Italien en fin de saison dernière, ont été les déclencheurs de la situation actuelle que vit le club italien.

Le 5 août, Chievo a publié un article sur son compte Twitter, où à l’annonce officielle de l’appel déposé devant le Conseil d’Etat contre la condamnation du tribunal administratif. Et c’était ce samedi, quand Sport Mediaset a annoncé la fin de l’histoire du club, faute d’acheteur. Le désespoir de Sergio Pellissier, Chieve en avant il y a près de deux décennies, pour récupérer le projet était impossible.

Pellissier lui-même Il a communiqué ce samedi avec un triste message accompagné d’une photo sur son profil Instagram. “Malheureusement, l’histoire de ce club qui m’a tant apporté s’est terminée aujourd’hui. Aujourd’hui est l’un des jours les plus tristes de ma vie. J’ai essayé si fort et j’espérais vraiment pouvoir commencer“” Aller dans un autre club et continuer cette histoire fantastique aurait été merveilleux. Mais malheureusement je n’y suis pas parvenu“, Publique.

“Nous avons essayé. Je regrette d’avoir eu si peu de temps et une si longue période. Il est difficile de trouver des sponsors. Au revoir mon cher Chievo. Pour moi, tu seras toujours l’équipe la plus importante de ma vie”, a conclu le post.

Pellissier n’abandonne pas

Mais l’ancien international italien n’abandonne pas et ce lundi, quelques heures avant la date limite d’inscription en série D, Pellissier rrévélé avoir fondé le FC Chievo 1929. “Je ne renonce à rien. Cela ne s’arrête pas. J’essaye, pour Chievo je ne peux pas abandonner avant les premières difficultés“, a-t-il déclaré dans les colonnes de ‘L’Arena di Verona’.

Comme l’a révélé l’éventuel futur président du nouveau club, il n’exclut pas la possibilité que ce la nouvelle entité ne peut pas participer en quatrième division et repart en championnat amateur régional. Bien que Pellissier insiste : “Lorsque c’est possible“.