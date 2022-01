La tentative d’Emmanuel Macron de devenir « le nouvel empereur de l’UE » qualifiée de « ridicule » | Monde | Des nouvelles

Dans un article pour The Spectator, Jonathan Miller a expliqué que le leader de 44 ans « regardait l’Europe comme un cortez robuste » et ne serait jamais en mesure de répondre aux normes fixées par l’ancien leader. Merkel. Il écrit : « Dans La France profonde, l’UE n’est pas aimée.

« Macron non plus. Actuellement, seuls 25 pour cent ont l’intention de voter pour lui au premier tour.

« Il [Macron] croit apparemment que peu importe, qu’il ira vers la victoire avec le soutien des médias contre une opposition divisée, et pourrait même avoir la chance au second tour d’affronter Marine Le Pen, qui refuse de prendre sa retraite malgré son inévitable défaite .

« Son père a échoué cinq fois à remporter la présidence. Elle a déjà échoué deux fois.

Dans le cadre de son plan, Macron a prévu un salaire minimum européen, des taxes sur le carbone sur les produits importés en Europe et davantage de réglementation et de taxation des géants américains de la technologie comme Amazon et Google.

M. Miller a poursuivi : « L’idée que l’un d’entre eux puisse être livré avant le 30 juin, date à laquelle la France succédera à la présidence de la République tchèque, est ridicule, mais ce n’est pas la question.

« Le document est plutôt le manifeste de Macron pour la ‘Renaissance européenne’ dont il est obsédé, et plus immédiatement pour sa propre réélection.

En s’adressant à la nation le soir du Nouvel An, le président français, de manière représentative, a illuminé la Tour Eiffel aux couleurs de l’UE.

Qualifiant son discours de « campagne électorale », M. Miller a déclaré que même si le président n’est toujours pas encore un candidat déclaré, il semble probable qu’il n’annoncera officiellement sa candidature qu’au dernier moment possible.

Au cours de ses premiers mois en tant que président, Macron a fait pression pour la promulgation d’un ensemble de réformes sur l’éthique publique, le droit du travail, les impôts et les pouvoirs des forces de l’ordre.