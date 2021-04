La présidente de la Commission a publié sur son compte Twitter un message de louange à « Team Europe » sur la gestion par le bloc de la pandémie de coronavirus. Elle a écrit: «En tant que #TeamEurope, nous travaillons avec des partenaires du monde entier pour amortir l’impact de la pandémie et initier une reprise durable.

« Nous devons être mieux préparés pour faire face aux futures crises sanitaires, ensemble. Le travail commence maintenant. »

Mais le message s’est rapidement retourné contre lui, car les utilisateurs de Twitter ont rapidement critiqué le chef de l’UE qui l’appelait à démissionner pour ses échecs.

Un utilisateur a écrit: « Concentrez-vous sur la vaccination des résidents de l’UE, vous êtes loin derrière !! »

Et un autre: « Dépêchez-vous et faites sortir les vaccins plus vite! »

Et un autre: « » Le travail commence maintenant. » Qu’as-tu fait ces 12 derniers mois? «

Plusieurs personnes ont appelé Mme von der Leyen à démissionner.

L’un d’eux a déclaré: « Vous avez exacerbé le problème dans l’UE. Il est honteux de vous moquer des Européens en prétendant que l’échec catastrophique est une victoire. Démissionnez. »

Un autre a fait écho: « De quelle Team Europe parlez-vous? Rentrez chez vous, tout ce que vous faites se transforme en calamité. »

Ils ont écrit: « La seule crise sanitaire est l’UE elle-même. Encore une fois, elle s’est révélée inutile.

«La reprise économique est toujours à la traîne par rapport au reste du monde, tout comme la commande de vaccins. Vous êtes incompétent. Nous n’avons pas besoin de l’UE. Nous avons besoin du retour de l’EEG.

« Il est temps d’absoudre l’UE. Nous sauvera des milliards. »

L’UE a été critiquée pour sa stratégie de vaccination lente.

Pour compliquer les choses, les ministres de la Santé de l’Union européenne n’ont pas réussi mercredi à s’entendre sur des orientations communes sur l’utilisation du vaccin AstraZeneca.

Certains pays limitent l’utilisation du vaccin AstraZeneca COVID-19 à certains groupes d’âge ou suspendent son utilisation après que les régulateurs européens et britanniques ont confirmé des liens possibles avec de rares caillots sanguins.

Les résultats présentent un risque pour les plans de vaccination en Europe.

Les régulateurs disent que ses avantages l’emportent sur les risques.

Le fabricant de médicaments anglo-suédois AstraZeneca a déclaré qu’il travaillait avec les régulateurs pour lister les possibles caillots sanguins cérébraux comme « un effet secondaire potentiel extrêmement rare » sur les étiquettes des vaccins.

Au 4 avril, l’Agence européenne des médicaments avait reçu des rapports de 169 cas d’un caillot sanguin cérébral rare connu sous le nom de thrombose du sinus veineux cérébral (CVST), après que 34 millions de doses avaient été administrées dans l’Espace économique européen – l’UE plus la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande.

La plupart des cas concernaient des femmes de moins de 60 ans.