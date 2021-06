La tentative ratée d’une NBA européenne

En 1975, le basket-ball européen a connu une tentative ratée d’une nouvelle compétition européenne, dans le style du football avec la Super League aujourd’hui. Celle-ci s’appelait European Professional Basket League (EPBL) et impliquait, dans sa première et unique édition, cinq pays européens, dont l’Espagne.

Le promoteur était Mike Storen, président de l’American Basket Association, un soi-disant concurrent de la NBA qui est resté dans un deuxième échelon jusqu’à sa disparition. Son contact en Europe était Guy Van Den Broeck, l’entraîneur belge, qui a à son tour recruté Marcel Leclerc, patron du quotidien sportif Mais ! et ancien président de l’Olympique de Marseille, avec une gestion sombre et sombre (il a été élevé de deuxième à champion de Coupe, mais il a été poursuivi pour avoir passé de l’argent du club à ses entreprises).

En Espagne, l’idée a trouvé un écho chez Carlos Pardo, un célèbre journaliste barcelonais très ouvert à l’organisation d’événements sportifs depuis l’étranger. Il a promu, entre autres initiatives, les tournées des Harlem Globetrotters et des Six Jours à Vélo de Madrid. À l’été 1974, les organisateurs sont optimistes : ils ont des franchises en Angleterre, en France, en Espagne (deux), en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Israël et en Italie et comptent démarrer en novembre. Ils ne seraient pas approvisionnés en joueurs NBA ou ABA, afin de ne pas créer une compétition salariale, mais avec ceux qui n’atteignent pas ces catégories.

Le basket-ball était amateur en Europe. Amateur brun, mais officiellement amateur. La FIBA ​​s’est opposée de front, menaçant de suspensions quiconque interviendrait, qu’il s’agisse de joueur, manager ou entraîneur (Van den Broeck a quitté par peur de perdre son poste d’entraîneur en Belgique) et de tout club qui aurait renoncé à son installation.

Cela a obligé les organisateurs, regroupés en une association appelée International Basket Association (IBA), à négocier. La FIBA ​​a confié la tâche à Saporta et Stankovic, très durs à craquer. Dans ce combat, qui était alors la voix principale, John Coburn, qui a réuni de solides investisseurs américains, est parti. Le nom définitif de l’European Professional Basket League (EPBL) a été adopté, sous la discipline de la FIBA, dont les exigences étaient :

1. Chaque franchise paierait 1 000 $ par match à la Fédération du pays.

2. Les fédérations décideraient quelles installations pourraient être utilisées, afin de ne pas interférer avec leurs championnats en cours.

3. La majorité des joueurs seraient américains, seuls les européens de plus de 30 ans autorisés par leur fédération respective pourraient adhérer, il était entendu que car ils n’étaient pas jugés utiles pour l’équipe nationale.

4. Le nombre de partis, initialement prévu à 62, serait ramené à 40.

Il y aurait alors huit inscriptions fermes entre l’Angleterre, la France, la Belgique, Israël, la Suisse, l’Allemagne et les deux espagnols, qui devraient jouer chacun 60 matchs, avec des confrontations très répétées entre eux. Le budget pour chaque franchise serait de 500 000 $. Chacun comptait 10 joueurs. Avec 6 000 spectateurs par match, ce serait rentable.

C’est à ce moment-là que Londres est tombé. Pour maintenir la parité, les deux franchises espagnoles de l’origine (Catalan Estels et Madrid Superstars) ont été fusionnées en une seule, Ibérique Superstars, qui alternerait dans les deux villes. Au moment de vérité, il ne jouerait qu’en Catalogne, car Saporta leur a mis des difficultés insurmontables à jouer à Madrid. La nouvelle parité s’est effondrée lorsque la France s’est retirée, mais les promoteurs sont allés de l’avant.

Le 17 janvier 1975, le premier match entre les Aigles de Munich et Israel Sabras se jouait à Munich (Sabras est le mot qui désignait les Juifs nés en Palestine avant la création de l’Etat d’Israël ; aujourd’hui il est étendu à tous les Juifs nés là-bas) . La balle en l’air a été lancée par le président de la FIBA ​​William Jones, une autre demande des organisateurs. Les équipes restantes étaient les Lions de Belgique, les Alpes suisses et les Superstars ibériques susmentionnées. Cinq en tout. Chacun a dû jouer 10 fois contre tout le monde, cinq à domicile et cinq à l’extérieur. Les règles de la NBA ont été utilisées.

Bien que frappant par la puissance et la stature des joueurs (plus de la moitié faisaient plus de deux mètres, une stature qu’on ne voit guère ici), le public européen a vu un jeu délavé et confus. Et il n’y avait pas non plus de mentalité pour garder l’attention sur autant de matches répétés. Les billets dépassaient à peine les 1 000 spectateurs au début et tombèrent bientôt en dessous de 500. En mars, il a été annoncé que le calendrier était raccourci de 10 matchs, laissant place à une éliminatoire dans les trois premiers par un système de double KO. . Les Lions et les Alpes ont à leur tour refusé de se rendre en Israël, invoquant des problèmes de sécurité. Israël Sabras a été déclaré vainqueur.

Avant de se séparer, les Superstars ibériques ont défié Madrid et Barcelone, qui n’ont pas répondu. Le champion de la Coupe d’Allemagne SSV Hage a accepté de jouer contre les Aigles de Munich, qui ont gagné.

Ce fut la seule consolation des organisateurs, dont l’échec entraîna l’ABA, qui mourut l’année suivante.