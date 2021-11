La tentative tardive de détournement d’Arsenal échoue alors que le mouvement de la cible de Tottenham est soutenu

Arsenal a échoué avec une « tentative de dernière minute » pour signer un objectif de Tottenham en tant que remplaçant d’une star sortante après que Fabrizio Romano a fourni une nouvelle mise à jour sur son prochain mouvement.

Après un été qui a vu l’arrivée de six nouveaux équipiers, la compétition pour les places à Arsenal est plus féroce que jamais sous Mikel Arteta. Cette déclaration n’est jamais plus évidente qu’à l’arrière gauche. Bien qu’il soit l’un des artistes les plus talentueux des Gunners, Kieran Tierney est actuellement derrière l’impressionnant Nuno Tavares dans l’ordre hiérarchique.

Un autre poste où la concurrence devait être forte est celui de gardien de but. Cependant, la forme d’Aaron Ramsdale est si bonne depuis son arrivée que Bernd Leno y a rarement jeté un coup d’œil.

On pensait auparavant que l’Allemand était mécontent d’être relégué à un simple remplaçant. Et sans football européen offrant des chances de rotation, les minutes de Leno ont été désespérément limitées.

En tant que tel, The Daily Express affirme que Leno cherche à quitter les Emirats dans l’une des deux prochaines fenêtres.

Cela laissera Arteta nécessitant une sauvegarde fiable et signifiera probablement un éclaboussement sur le marché des transferts.

L’Express (citant le média italien Gazzetta Dello Sport), rapporte qu’Andre Onana de l’Ajax était sur le radar du club pour combler le vide imminent.

Le joueur de 25 ans est récemment revenu à l’action à la suite d’une interdiction de dopage. Cependant, son contrat expirant à la fin de la saison, son retour à Amsterdam devrait être bref.

Arsenal avait été lié à la star camerounaise au cours de l’été. Il est ensuite apparu sur le radar de Tottenham suite à la nomination d’Antonio Conte. Onana a été présenté comme le successeur idéal d’Hugo Lloris, qui, à 34 ans, pourrait être progressivement éliminé.

Les champions de Serie A Inter sont également compris comme étant dans le mélange et, de l’avis de tous, sont les grands favoris. Néanmoins, cela n’a pas empêché Arsenal de lancer une « tentative de dernière minute » pour détourner l’accord d’agent libre évoqué de l’Inter.

Cependant, il est à noter que les Gunners ont échoué dans leurs efforts, et le gourou de confiance des transferts Fabrizio Romano a confirmé où Onana se retrouvera.

Il a tweeté que les plans du gardien de but étaient « clairs et confirmés ». Onana détient un « accord verbal » avec l’Inter et a l’intention de signer un contrat de quatre ans dès qu’il le pourra au cours des prochains mois.

Arsenal lorgne l’attaquant du Real Madrid après le rebuffade de Vlahovic

Pendant ce temps, Arsenal cherchera à proposer une option d’attaquant «facile» après son rejet par Dusan Vlahovic, selon les rapports.

Mikel Arteta a récemment exhorté le directeur technique des Gunners, Edu Gaspar, à contacter l’agent de Vlahovic au sujet d’un transfert. Mais la tenue du nord de Londres a été «embarrassée» car le représentant n’a même pas répondu à leurs appels.

L’entourage du Serbe veut qu’il représente un club de haut niveau en Ligue des champions lorsqu’il quittera la Fiorentina. Cela signifie que Liverpool, Man City et la Juventus sont tous d’accord.

Arsenal ne fait plus partie de la course et devra envisager d’autres perspectives. Ils doivent signer quelqu’un dès qu’Alexandre Lacazette s’approche d’une sortie Emirates.

Sport Witness, citant le point de vente espagnol AS, fait le point sur la chasse aux transferts. Ils affirment que Luka Jovic, l’homme du Real Madrid, est dans le collimateur d’Arteta et d’Arsenal.

Une option probable serait un transfert de prêt dans la fenêtre de transfert de janvier. Cela permettrait à Arteta d’évaluer son impact dans la seconde moitié de la campagne. Une offre formelle pourrait alors être lancée, si Jovic réussissait. Il n’y a aucune indication de frais, bien que les géants espagnols voudraient récupérer une partie des 50 millions de livres sterling qu’ils ont payés pour lui il y a deux ans.

