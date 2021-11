La tentative « vouée à l’échec » du SNP de censurer Boris un stratagème effronté pour « détourner l’attention du triste record » | Royaume-Uni | Nouvelles

L’attaque de Ian Blackford contre Boris se retourne contre lui de façon spectaculaire

Les commentaires interviennent à la lumière du fait que le chef du SNP à Westminster, Ian Blackford, a l’intention de déposer une motion de censure contre le Premier ministre, afin de concentrer l’attention de la Chambre sur ses échecs personnels en tant que chef du gouvernement de Sa Majesté. Cependant, Eliot Wilson, écrivain et co-fondateur de la société de conseil en stratégie et relations publiques Pivot Point, a critiqué M. Blackford en disant: « Blackford n’est pas un homme à court de fanfaronnades. »

Parlant de la réputation dont le représentant du SNP semble ne pas jouir dans les Chambres du Parlement, M. Wilson a déclaré: « Quand il se lève pour parler aux questions du Premier ministre un mercredi, il y a un gémissement audible de tous les côtés de la Chambre. »

Dans une tentative de ternir la réputation du Premier ministre, M. Blackford a déclaré: « À moins qu’il ne fasse face aux conséquences de ses actions désastreuses, il ne pensera pas seulement qu’il s’en est tiré avec le gâchis qu’il a fait ces derniers mois – il pensera il peut tout recommencer.

Le SNP a ensuite tweeté que la motion qui sera débattue mardi soulignerait le fait que les Écossais n’avaient « aucune confiance » dans le leadership de Boris Johnson.

M. Wilson écrivant dans The Telegraph a également déclaré: « Bien que le SNP cherche à démontrer » aucune confiance « à l’égard du gouvernement, il n’est pas – comme certaines âmes imprudentes l’ont peut-être supposé à tort – déposer une motion de défiance. »

Il a ajouté : « Au lieu de cela, Blackford déposera une » motion de censure « , un instrument plus large et moins formel qui se présente généralement sous la forme d’une Early Day Motion. Les motions de défiance ont des conséquences spécifiques, et ce n’est absolument pas le style du SNP.

Cependant, l’acte semble être sur le point de se retourner contre le SNP.

M. Wilson a suggéré : « Indépendamment du Premier ministre qui leur fait face, c’est le leader du SNP qui a peur d’eux. Il sait qu’une motion de censure sera vaincue, et vaincue lourdement.

De telles motions antérieures, contre Chris Grayling et Esther McVey pendant leur mandat au cabinet, ont été vigoureusement rejetées. Les motions de confiance sont une affaire constitutionnelle sérieuse et peuvent conduire à l’effondrement de gouvernements.

M. Wilson a déclaré: « Cette motion de ‘censure’ n’est que de la paille parlementaire. »

Remettant en question la justification des choix de M. Blackford, M. Wilson a déclaré: « Les lecteurs justes pourraient alors se demander pourquoi Blackford souhaiterait poursuivre une stratégie si manifestement vouée à l’échec. »

Déclarant que le SNP sait qu’ils sont condamnés, M. Wilson a déclaré : « Blackford sait qu’il n’a même pas les chiffres pour alarmer le gouvernement. La majorité de travail de Johnson est de 77, donc même l’opposition officielle est impuissante dans des circonstances normales.

Le commentateur a poursuivi en suggérant que le nationalisme écossais obscurcit le point de vue du SNP.

Il a déclaré: « Dans le monde aveugle du tartan du SNP, cependant, Blackford n’a pas besoin de gagner. En choisissant une motion de censure, il évite de s’en prendre au gouvernement dans des domaines politiques centraux comme l’éducation ou la santé : des domaines dans lesquels l’administration du SNP à Édimbourg échoue gravement.

Slamant Mme Sturgeon, l’écrivain a également déclaré: « Nicola Sturgeon, le premier ministre, se détourne pour éviter de défendre son bilan au pouvoir, préférant se concentrer sur l’indépendance, la grande panacée et les maux supposés du gouvernement de Westminster. »

L’Écosse cherche à mettre en œuvre un deuxième référendum sur l’indépendance, avec des prévisions suggérant que cela sera possible d’ici 2023.

M. Wilson suggère que toute défaite à Westminster renforcera la position de l’Écosse selon laquelle il existe une profonde division entre Londres et Édimbourg.

Il a déclaré: «Une lourde défaite en termes parlementaires convient également à Blackford. Cela renforce l’idée d’« eux et nous », de Westminster contre l’Écosse, du SNP en tant que brave groupe de combattants de la liberté contre l’establishment politique.

Il a ajouté : « Ian Blackford sait ce qu’il fait. Demain, il alignera sa petite troupe contre les gros bataillons du gouvernement, et, en termes parlementaires, ce sera un massacre. Mais cela lui convient.

Déclarant que le SNP utilisera la loi pour faire avancer leur cause d’indépendance, le commentateur a déclaré : « Car cela attise les flammes des griefs, creuse un fossé entre l’électorat écossais et le gouvernement et accomplit un acte vital de prestidigitation. Ne regardez pas notre bilan, dit le cri de guerre du SNP, mais nos ennemis. »

Les sondages suggèrent que les citoyens écossais pourraient voter en faveur d’une Écosse indépendante.

L’Écosse a voté pour rester au Royaume-Uni lors du référendum de 2014. Cependant, le Royaume-Uni étant désormais hors de l’Union européenne, les termes et conditions ont changé pour l’Écosse très europhile, qui cherche à récupérer les avantages dont elle bénéficie dans l’UE.