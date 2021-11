La tenue d’ouverture de Miranda Lambert fait ressortir toutes les réactions

Les stars les plus brillantes de la musique country se sont réunies mercredi soir lors des CMA Awards, et la superstar Miranda Lambert a ouvert le spectacle avec un mélange de ses plus grands succès, dont « Kerosene », « Mama’s Broken Heart », « Bluebird », « Little Red Wagon » et « La poudre à canon et le plomb. » Lambert a prouvé pourquoi elle était l’une des plus grandes stars de la musique country, avec son fanfaronnade et son twang signature.

Avant le spectacle, Lambert, qui détient le record du plus grand nombre de chanteuses CMA de l’année avec sept victoires, a déclaré qu’elle était très heureuse de participer aux CMA après toutes ces années. « Je suis tellement reconnaissante de toujours venir aux CMA, ça fait une décennie et demie, et j’en fais partie depuis très longtemps », a-t-elle déclaré pendant les répétitions. « Ça ne vieillit jamais. C’est aussi une de ces nuits où l’on se retrouve juste avec des amis. Vous savez, nous nous sommes fait tous ces amis au fil des ans, mais nous ne nous voyons pas autant quand nous sommes tous sur la route, donc c’est une nuit vraiment cool.

Sa performance a été rehaussée par son choix de tenues et elle a parcouru la scène dans une combinaison en jean recouverte de broderies florales et de longues franges rouges sur les manches. La combinaison était facilement la tenue de la soirée et a attiré l’opinion des téléspectateurs sur Twitter.

« Oh, les choses que je ferais pour posséder la tenue de Miranda Lambert, dieu que j’aime tellement la frange », a tweeté un autre fan. Lambert a pris un peu de risque avec l’ensemble en jean, mais la plupart des fans étaient définitivement à bord.

La tenue de Miranda Lambert #CMAAwards – Janye Schmidt (@janyegwynne) 11 novembre 2021

Avec sa performance en medley, Lambert a rappelé aux fans pourquoi elle est l’une des meilleures et des plus brillantes du pays. « La tenue de Miranda et la performance du medley étaient tout », a tweeté un fan.

Miranda porte cette tenue. Daannnggg…. #CMAAwards – Alicia Rose Funny Nose (@achybreaky99) 11 novembre 2021

Pourtant, il y avait des gens qui n’étaient pas fans du look audacieux. « Est-ce que Miranda Lambert pense qu’elle est Evel Knievel avec cette tenue? » a demandé un utilisateur de Twitter.

Aide pourquoi Miranda Lambert ressemble-t-elle à une super-femme country dans cette tenue 😂😂❤️ #CMAs – Kimberly Michele (@kimiwill91) 11 novembre 2021

