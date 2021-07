La tenue la plus coquette, Maribel Guardia semble soutenir le Mexique | INSTAGRAM

Le magnifique maquette Oui chauffeur costaricien Maribel Guardia a fait de nombreuses apparitions dans la télé et chacun d’eux a montré sa grande beauté avec différentes tenues qui parviennent à l’orner de manière séduisante.

A cette occasion nous aborderons une photo sur laquelle la belle chanteuse portait une tenue de sport sur le thème de l’équipe nationale mexicaine, ainsi elle soutient Mexique, Bien qu’elle ne soit pas née ici, elle se sent très mexicaine après tout ce qu’elle a pu vivre dans ce beau pays.

Sur la photo, on peut voir qu’il porte un jupe rouge et un haut qui a attiré quelques ballons de football en plus de ce qui semble être une blouse courte qui ne révélait que ses charmes et une banane verte pour compléter les couleurs du drapeau.

La photo a été partagée sur une page fan dans laquelle ils se chargent eux-mêmes de rassembler les images que vous appréciez le plus pour les partager et que chacun puisse continuer à profiter de son une grande beauté.

Sur la photo, vous pouvez voir que Maribel avait quelques années de moins que maintenant, cependant, la différence n’est pas tellement parce que si vous la saisissez Instagram vous remarquerez peut-être qu’elle a toujours l’air très jeune et belle et qu’elle a les mêmes muscles qu’elle fait travailler au gymnase depuis des années.

Testez leur abdomen d’acier, qui a vanté cette occasion d’une manière incroyable dans ce divertissement, en ne le couvrant pas et en laissant tout le monde l’apprécier sur leurs écrans de télévision pendant quelques instants qui seront sûrement restés dans la mémoire des plus grands fans de cette belle femme.

Il convient de mentionner que Maribel a récemment changé les caméras de télévision pour des caméras professionnelles qui se consacrent à la capturer dans différents ensembles de vêtements, ceci pour promouvoir un magasin qui était chargé de la choisir comme ambassadrice officielle.

Grâce à cette activité, elle a pu rester à la maison et ne pas sortir dans la rue pour toujours s’exposer, en modelant la plus belle possible, en combinant parfaitement ses vêtements avec ses accessoires et, bien sûr, quelques chaussons.

