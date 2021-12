La tenue transparente de Carrie Underwood attire la colère de certains fans sur Instagram

Carrie Underwood est peut-être une sorte d’icône de la mode avec ses ensembles scintillants lorsqu’elle monte sur scène et son look incontournable de CALIA par Carrie spandex, mais sa tenue la plus récente n’a pas suscité d’envie. L’ancienne gagnante d’American Idol et chanteuse country s’est retrouvée confrontée à un contrecoup après avoir posé dans une combinaison transparente alors qu’elle faisait la promotion de son Reflection: The Las Vegas Residency.

La controverse a été déclenchée mardi alors que la chanteuse « Cry Pretty » s’est rendue sur Instagram pour taquiner sa résidence à Las Vegas, partageant qu’il y avait « 1 DAY TO [Reflection]. » » Elle a ajouté les hashtags « [countdown to Reflection » and « [C U in Vegas] » et bien que le compte à rebours ait certainement suscité beaucoup d’enthousiasme parmi les fans, c’est l’image d’accompagnement qui a attiré toute l’attention. Prise par Jeremy Cowart, la photo montrait Underwood se balançant sur scène, microphone à la main, au milieu d’un éclairage bleu et violet. en toile de fond, avec Underwood portant une combinaison noire à paillettes qui était transparente par endroits et avait un décolleté plongeant.Pour certains, la tenue révélatrice semblait beaucoup trop inhabituelle pour Underwood, et ils n’ont pas hésité à faire connaître leurs opinions.

Dans la section commentaires, l’un des abonnés d’Underwood a déclaré qu’il était « déçu par ce look », quelqu’un d’autre encourageant le chanteur à « choisir de meilleurs vêtements ! Vous vous en sortez généralement très bien !??? » Une troisième personne a été un peu plus franche avec sa remarque, écrivant : « c’est une petite tenue vestimentaire pour une femme chrétienne ». Quelqu’un d’autre a dit que la tenue les rendait « tristes », a poursuivi en écrivant, « oui, cela encourage ce regard… me rend triste. Oui, Carrie est une artiste. Mais elle est aussi une épouse, une mère et surtout une adepte du Christ J’ai mal au cœur que ce soit la tenue avec laquelle elle veut le représenter. » Cette même personne a exprimé son espoir qu’Underwood « choisisse la modestie à l’avenir ».

Alors qu’Underwood n’a pas répondu au contrecoup, beaucoup de ses partisans ont rapidement sauté sur son soutien, une personne notant que « son corps entier est couvert, aucun de ce body n’est transparent, vous pouvez clairement voir son short taille haute en dessous, et c’est une quantité très modérée de décolleté. C’est une émission VEGAS… Il n’y a rien d’hyper sexuel là-dedans et même s’il y en avait, c’est une femme adulte. » Quelqu’un a demandé : « Sérieusement les gens ??? C’est une artiste, c’est une tenue, pour Vegas ! Elle est magnifique, ça ne veut pas dire qu’elle a abandonné ses valeurs. » Une autre personne a commenté que « le fait qu’elle soit suffisamment confiante pour publier ceci et que vous essayez juste de la faire tomber… elle a l’air INCROYABLE ! Arrêtez de lui faire honte de porter et de publier ce qu’elle veut. »

Underwood’s her Reflection: The Las Vegas Residency a débuté le mercredi 1er décembre au Theatre at Resorts World Las Vegas, une salle de 5 000 places. La résidence marque la toute première résidence d’Underwood dans la ville. Les dates de la résidence incluent les six dates initiales des 1, 3, 4, 8 et 10-11 décembre, Underwood ajoutant plus tard des spectacles les 23, 25, 26 et 30 mars et les 1er et 2 avril.