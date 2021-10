La tenue verte de la Fashion Week de Paris de Cardi B fait sensation, semble prête pour les mèmes

in

La rappeuse Cardi B vient peut-être de donner naissance à son deuxième enfant, mais cela ne l’empêche pas de dominer la Fashion Week de Paris. Cardi a dévalé les rues de Paris dans une combinaison conçue par Richard Quinn qui était frappante, bien qu’un peu hors du commun. La combinaison vert chasseur était cintrée à la taille et comportait un bonnet à froufrous et des gants attachés aux bras.

La tenue devait attirer l’attention sur Twitter, mais elle est devenue instantanément mémorable. “Ça donne Baby Bop”, a écrit un utilisateur de Twitter, faisant référence au personnage de Barney and Friends. “Quelqu’un. S’il vous plaît… Photoshop son bébé soleil de Teletubbies”, a plaisanté un autre fan. “Et n’essayez pas de venir pour moi non plus parce que j’aime Cardi, mais je dois le voir.”

ça donne… j’adore https://t.co/bfyellSfsD pic.twitter.com/3MjOLdHDsI – BRIA BACKWOODS®️ (@BRIA_BACKWOODS) 3 octobre 2021

Cependant, d’autres personnes ont apprécié le look audacieux. “Elle est probablement le seul être humain sur la planète qui peut réussir cela”, a écrit un stan de Twitter. “C’est un putain de service sacré putain de merde”, a tweeté un autre fan. “Pourquoi j’aime ça ??” a écrit un utilisateur de Twitter incrédule. “Tant d’émotions, je me sens comme une maman fière de la voir atteindre la grandeur et s’aventurer dans la mode”, a tweeté un autre fan fier. “Quelqu’un devrait dire à Kim K, c’est comme ça qu’on fait une déclaration de mode en une seule couleur… CardiB a l’air génial !!!” écrit un autre.

CARDI SON DONNER DÉFINITIVEMENT pic.twitter.com/XbFfogrszN – Certifié-Gotei 13 Squad Zero (@GoteiZero) 3 octobre 2021

Cardi et Offset ont récemment accueilli leur deuxième enfant, le rappeur “WAP” se rendant sur Instagram pour partager une photo du couple tenant leur nouveau paquet de joie. Dans le message, Cardi a révélé une photo d’elle et Offset regardant leur bébé, qui est enveloppé dans une couverture bleue, alors que Cardi tenait le nouveau-né. Dans la légende du message, Cardi a indiqué que le bébé était né le samedi 4 septembre.

Cardi a gardé sa grossesse silencieuse pendant plusieurs mois, ne l’annonçant officiellement qu’en juin lors des BET Awards. Elle a révélé la grande nouvelle en se produisant sur scène dans une robe qui montrait son ventre rond. Il s’agit notamment du deuxième enfant de Cardi et offset, car ils sont également parents d’une fille de trois ans, Kulture Kiari Cephus.