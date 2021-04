La terraformation de Mars commence

24/04/2021 à 10h00 CEST

Nous nous souviendrons des sept derniers jours comme du moment où l’humanité a commencé concrètement la terraformation de Mars, adaptant la planète rouge à ses besoins et la préparant à la rendre habitable. La NASA a effectué les deux premiers vols contrôlés au-dessus de sa surface et a fait de l’extraction de l’oxygène de l’atmosphère martienne une réalité, une étape cruciale pour rendre l’air sur Mars respirable et pour alimenter les futurs véhicules spatiaux.

Tout au long de cette semaine, le petit hélicoptère Ingenuity de la NASA a effectué deux vols réussis sur Mars. Le lundi 19 avril, il est entré dans l’histoire en effectuant le premier vol contrôlé et propulsé d’un avion sur une autre planète, selon un article publié dans Nature. Pendant ce temps, le jeudi 22, il a avancé de plusieurs pas dans son deuxième vol: il a atteint une altitude plus élevée, a effectué un vol stationnaire plus long et a même effectué un déplacement latéral.

Bien que les agences spatiales aient déjà envoyé des avions à la dérive sur d’autres planètes, comme dans le cas des missions Vega 1 et Vega 2 de l’Union soviétique, qui ont envoyé des ballons dans l’atmosphère de Vénus en 1985, Ingenuity a effectué le premier vol contrôlé sur une autre planète. C’est l’équivalent hors-Terre de ce que les frères Wright ont réalisé en 1903, lorsque, pilotant leur avion au-dessus de la Caroline du Nord, ils ont fait du premier vol contrôlé d’un avion au-dessus de notre planète une réalité.

Les résultats de ces vols d’essai aideront les scientifiques et les ingénieurs à planifier de futures missions sur Mars et d’autres planètes, selon un communiqué de presse. L’équipe de spécialistes de l’agence spatiale américaine prévoit d’effectuer 3 autres vols, augmentant l’altitude et la complexité, jusqu’à la fin de la période d’essai de 30 jours martiens.

.

Une nouvelle ambiance

Dans le même temps, le rover Perseverance a réussi à convertir le dioxyde de carbone en oxygène pour la première fois sur la planète rouge. L’un des principaux objectifs de la planification de l’exploration humaine future de Mars est de convertir une partie de l’atmosphère de cette planète, mince et riche en dioxyde de carbone, en oxygène, qui pourrait être utilisé pour propulser des fusées et même pour fournir de l’air respirable.

Après une période de préchauffage de deux heures, la technologie intégrée au rover a commencé à produire de l’oxygène à un taux de 6 grammes par heure. La vitesse a été diminuée deux fois pendant l’exécution, afin d’évaluer l’état de l’instrument. Pendant une heure de fonctionnement, l’oxygène généré était d’environ 5,4 grammes, une quantité suffisante pour qu’un membre d’une mission spéciale puisse effectuer 10 minutes de ses activités quotidiennes sans mettre sa santé en danger.

Según un comunicado, la proeza fue lograda mediante un instrumento experimental del tamaño de una tostadora, que se encuentra a bordo del rover Perseverance y que forma parte del llamado Experimento de Utilización de Recursos In Situ de Oxígeno de Marte (MOXIE, según sus siglas en Anglais). C’est la première étape d’un projet ambitieux: isoler et stocker l’oxygène sur Mars.

Ce concept fait partie de la terraformation que nous avons évoquée précédemment: un ensemble d’initiatives et de technologies appliquées qui permettent au climat, à la surface et aux caractéristiques de Mars de s’adapter à la vie humaine, ainsi qu’à d’autres types de vie terrestre. La transformation de l’atmosphère martienne est l’un des points cruciaux de ce processus complexe et passionnant qui, il y a quelques décennies, semblait utopique et est aujourd’hui considéré comme faisant partie d’un futur concret et possible.

Photo de profil:

Image du deuxième vol de l’hélicoptère Ingenuity, effectué le jeudi 22 avril. La photographie a été prise par l’appareil photo du rover Perseverance. Crédit: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS.

Vidéo: Laboratoire de propulsion à réaction de la NASA.