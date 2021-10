La Terre a perdu une partie de sa luminosité, et c’est l’explication qu’ils ont trouvée | La vie

Selon une étude, la Terre a perdu une partie de sa luminosité au fil du temps. Les chercheurs pensent que c’est parce qu’il y a moins de nuages ​​qui renvoient la lumière.

La Terre renvoie moins de lumière dans l’espace car sa couverture nuageuse n’est plus ce qu’elle était, selon une étude.

Selon les chercheurs, Ceci est dû au fait la couverture nuageuse a été réduite par une fluctuation des températures océaniques.

Philip Goode, chercheur au New Jersey Institute of Technology (États-Unis) et auteur principal de l’étude, a partagé ses conclusions avec CNN.

« Au large de la côte ouest de l’Amérique, les nuages ​​bas se sont consumés et plus de lumière du soleil est entrée, nous avons donc vu que la réflectance de la Terre avait diminué », explique-t-il.

L’étude a analysé un phénomène appelé « lueur terrestre« . De la même manière que la lune renvoie la lumière du soleil, lui donnant cet aspect gris argenté dans le ciel nocturne, la Terre réfléchit environ 30% de la lumière du soleil qu’elle reçoit, la faisant ressembler à une bille bleue de l’espace.

Les scientifiques sont capables de mesurer la réflexion de la Terre sur la face cachée de la Lune, appelée luminosité terrestre.

La luminosité de la Terre sur la Lune a été plus ou moins constante au cours des 17 dernières années. « Nous étions un peu réticents à faire les données au cours des 3 dernières années parce qu’elles se ressemblaient », a déclaré Goode à CNN.

Cependant, lorsque Goode et ses collègues ont regardé, « la réflectance avait considérablement diminué », a-t-il partagé dans une déclaration au point de vente.

À tel point que les scientifiques du Big Bear Solar Observatory en Californie, qui surveille la luminosité de la Terre depuis le milieu des années 1990, ont pensé qu’ils se trompaient.

« Nous l’avons fait plusieurs fois et cela s’est avéré correct », confirme Goode.

Les scientifiques ont découvert que la capacité de la Terre à refléter la lumière du soleil – un trait mesurable appelé « albédo » – a diminué de 0,5 watt par mètre carré.

Ceci signifie que La Terre reçoit 0,5 % de lumière solaire en plus par rapport aux niveaux de la première décennie de 2000, tel que rapporté par CNN, ce qui est « climatologiquement significatif »disent les scientifiques de l’étude.

[El albedo anual de CERES 2001-2019, también expresado en W/m2, se muestra en azul. Una línea de mejor ajuste a los datos de CERES (2001-2019) se muestra con una línea discontinua azul. Las barras de error medias de las mediciones de CERES son del orden de 0,2 W/m2]

Les résultats ont été publiés dans la revue Geophysical Research Letters le 29 août.

Les scientifiques attribuent la perte d’albédo à moins de nuages ​​dans l’atmosphère qu’ils renvoient la lumière dans l’espace.

Plus précisément, ils attribuent le changement à l’oscillation décennale du Pacifique, une fluctuation à long terme de l’océan Pacifique au cours de laquelle l’océan se réchauffe ou se refroidit, influençant le courant-jet et les conditions météorologiques, selon la NASA.

Une étude de 2016 a révélé que le changement climatique il modifie également la couverture nuageuse, la déplaçant vers les pôles, ce qui affecte l’albédo de la Terre, comme indiqué précédemment par Business Insider.

Cependant, les scientifiques n’ont pas mentionné le changement climatique dans l’étude de 2021.

S’adressant à CNN, Goode n’a pas voulu s’aventurer sur la manière dont la perte d’albédo pourrait affecter la planète.

Mais Edward Schwieterman, un planétologue à l’Université de Californie à Riverside (États-Unis) qui n’était pas impliqué dans l’étude, a déclaré dans un communiqué que est « vraiment assez dérangeant ».

Les scientifiques s’attendaient à ce que le réchauffement climatique provoque plus de nuages ​​dans l’atmosphère, ce qui pourrait contrecarrer une partie du réchauffement en réfléchissant davantage la lumière du soleil.

« Mais cela montre le contraire », dit-il.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Carlos Galán Feced.