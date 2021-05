La Terre est en train d’avaler cette ville de Californie – .

Une petite ville de Californie a fait la une des journaux ces derniers jours pour son très gros problème, un problème qui a contribué à ce que les responsables de la ville aient un sentiment sombre quant à son avenir. Littéralement.

Voici la chose à propos de la ville de Corcoran, qui se trouve presque à égale distance entre Los Angeles et San Francisco: la terre l’avale essentiellement, de sorte que près de 12 pieds de la ville se sont enfoncés dans le sol depuis 2007 – l’équivalent du premier étage de une maison de 2 étages disparaissant à cette époque. Dans la description quelque peu effrayante du New York Times du sort inexorable vers lequel Corcoran semble se diriger, nous apprenons également que cette ville californienne d’un peu plus de 21 000 habitants coule petit à petit chaque année. Rappelant le vieux récit édifiant sur la grenouille en ébullition, ce n’est jamais assez pour alarmer. Mais, au fil du temps, une agence de gestion de l’eau prédit que Corcoran pourrait couler jusqu’à 11 pieds au cours des deux prochaines décennies. «Nous le savons tous, mais qu’allons-nous faire?» Mary Gonzalez-Gomez, une résidente de la ville, a déclaré au Times. «Nous ne pouvons vraiment rien faire. Et je ne veux pas bouger.

Le problème ici est ce qu’on appelle l’affaissement, qui fait référence au phénomène résultant d’un dégonflage au ralenti de la terre après qu’une quantité importante d’eau a été prélevée dans le sous-sol. Essentiellement, cela fait que le sol s’effondre sur lui-même, provoquant le naufrage observé au fil du temps dans un endroit comme Corcoran.

Les circonstances qui ont conduit à ce point semblent également au moins un peu rappeler comment la pandémie de coronavirus a été autorisée à faire boule de neige dans le problème qu’elle est devenu, augmentant en gravité de la même manière que les gens s’endorment – lentement, puis soudainement. Jay Famiglietti, un ancien scientifique du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a aidé à identifier le problème ici. «Il n’y a pas moyen de contourner cela», a déclaré Famiglietti, qui est maintenant directeur du Global Institute for Water Security à l’Université de la Saskatchewan au Canada, au Times. «L’échelle du bol qui a été créée à partir du pompage est grande et c’est peut-être pourquoi les gens ne la perçoivent pas.»

Le pompage massif des eaux souterraines pour l’agriculture coule la ville de Corcoran. Il est prévu qu’il sombrera encore plus dans les années à venir. Pendant ce temps, l’une des plus grandes entités agricoles de la région vend une partie de ses eaux de surface. Qui surveille Corcoran? Https: //t.co/Qz7eckrwHS – SJV Water (@SJVWater) 27 mai 2021

Il convient également de savoir que cette ville est au centre d’une zone plus vaste appelée Corcoran Bowl, qui est exactement ce à quoi vous pensez probablement que cela ressemble – une grande zone de naufrage qui englobe des kilomètres et des kilomètres de terres qui coulent toutes, lentement mais sûrement. .

Le site Web de vérification des faits Snopes.com, en passant, a examiné ce phénomène et a découvert quelque chose de presque aussi urgent, que ce problème n’est en aucun cas limité à la ville de Corcoran. Le problème de l’affaissement, selon le site, «se produit également dans certaines parties de Houston-Galveston au Texas, ainsi qu’en Arizona, en Louisiane et dans le New Jersey».

