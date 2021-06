La Terre est en vue des exoplanètes

in

25/06/2021 à 8h00 CEST

De nouvelles recherches ont permis de déterminer que, si elles existaient, d’autres civilisations dans des milliers de mondes au-delà de notre système solaire peuvent nous voir et suivre notre évolution sur Terre, en utilisant la même connaissance de l’univers que nous avons.

Notre Soleil n’est qu’une des quelque 200 milliards d’étoiles qui existent dans notre galaxie. Et nous avons découvert qu’il existe également au moins 3 200 systèmes planétaires cachés dans cette myriade de soleils qui peuplent la Voie lactée, autour de laquelle oscillent 4 171 exoplanètes.

Les distances qui nous séparent de ces exoplanètes, ainsi appelées parce qu’elles sont situées en dehors de notre système solaire, sont considérables : la plus proche, appelée Proxima Centauri b, est à 4,23 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Centaure.

L’exoplanète la plus éloignée connue à ce jour s’appelle OGLE-2005-BLG-390Lb et orbite autour d’un soleil à 21 526 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Sagittaire, près du centre de la Voie lactée. Au moment de sa découverte, c’était l’exoplanète la plus semblable à la Terre.

Nous en avons pris connaissance en observant régulièrement l’éclat des étoiles qu’elles orbitent : à un certain moment elles trahissent le passage d’une exoplanète entre nous et ce soleil lointain.

Observation inversée

Et la surprise a été grande : il a identifié au total 2 034 systèmes solaires proches, dans un rayon de 326 années-lumière de nous, dans lesquels, si certaines de ses exoplanètes étaient habitées et avec une technologie équivalente ou supérieure à la nôtre, quelqu’un pourrait avoir réalisé que la Terre est habitée par une autre civilisation.

La Terre a été exposée à l’observation de 1 715 systèmes stellaires pendant 5 000 ans (un peu après l’apparition des villes) et le sera pour 319 autres systèmes stellaires au cours des 5 000 prochaines années, selon les calculs de cette recherche.

Pour cette raison, si une civilisation habitait hypothétiquement l’une de ces exoplanètes, elle aurait eu assez de temps pour réaliser que nous sommes ici, et, si elle ne l’a pas déjà fait, elle a tout le temps de le réaliser à l’avenir.

Ils peuvent nous percevoir

Qui plus est, 75 de ces 117 systèmes solaires sont aux premières loges pour nous voir de la meilleure façon possible depuis que nous avons commencé à émettre des ondes radio en 1879, une signature claire de notre civilisation que certaines exoplanètes auraient pu capturer.

Quarante-six des exoplanètes ont même eu une longue période d’observation au cours des 100 dernières années. Cependant, 313 d’entre eux ont perdu la capacité d’imager la Terre.

“Notre analyse montre que même les étoiles les plus proches passent généralement plus de 1 000 ans à un point de vue où elles peuvent voir le transit de la Terre”, explique l’une des chercheuses, Lisa Kaltenegger, dans un communiqué.

“Si nous supposons que le contraire est vrai, cela fournit un délai suffisant pour que les civilisations nominales identifient la Terre comme une planète intéressante”, ajoute-t-il.

De nombreuses possibilités

Dans 66% des étoiles, les transits terrestres observables dureraient au moins 10 heures, augmentant les chances de détection. Ce n’est que dans 868 de ces systèmes solaires qu’il faudra plus de 10 000 ans avant que les transits de notre planète puissent être détectés.

La conclusion de cette recherche indique, d’une part, quelque chose que nous n’avions pas réalisé : de la même manière que nous cherchons désespérément des signes de vie intelligente à l’intérieur et à l’extérieur du système solaire, d’autres civilisations hypothétiques pourraient également enregistrer notre présence dans ce coin de la Voie lactée.

D’autre part, il conclut également que, où que vous regardiez, les chances que quelqu’un en dehors de notre système solaire ait pu remarquer que nous sommes ici sont vraiment considérables, si une vie intelligente existe au-delà de notre planète.

Une autre intelligence nous regarde ?

Une autre centaine d’étoiles sont des naines brunes, avec peu de chance d’abriter la vie (du moins de la manière connue), car leur zone habitable est très étroite. Les autres sont des étoiles plus grandes et plus petites, dont 75 naines blanches, qui sont déjà à l’état terminal.

Sur les exoplanètes qui orbitent nombre de ces étoiles, les auteurs de cette recherche estiment qu’il y en aura plus de 500 avec la capacité d’être similaire à la Terre. Et ils soulignent que sept étoiles, dans un rayon de 325 années-lumière, ont confirmé des planètes.

Référence

Photo du haut : Terre vue de l’intérieur du système solaire. NASA / JPL-Caltech / Institut des sciences spatiales