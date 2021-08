Un groupe de climatologues considère que la Terre est pratiquement en phase terminale.

Nous avons recueilli à de nombreuses reprises des nouvelles très désespérées sur un changement climatique qu’il semble que de nombreux gouvernements du monde ne prennent pas au sérieux, et nous observons comment les pôles fondent, que les températures augmentent beaucoup plus d’année en année, il y a des incendies un bien plus dévastatrices, inondations, ouragans et autres, et les scientifiques dénoncent à nouveau, pour la énième fois, que les politiques actuelles de lutte contre la crise climatique sont insuffisantes.

Maintenant, selon phys, une équipe de scientifiques de premier plan vient de prendre les signes vitaux de notre planète, lançant une sombre prévision et concluant que les dommages causés par l’humanité pourraient être terminaux, sur une planète qui a une date d’expiration. Et c’est celle des 31 métriques de santé écologique que cette équipe de scientifiques a analysées, 18 ont produit de très mauvais résultats.

Et nous ne parlons pas d’un petit groupe de scientifiques, car les chercheurs à l’origine de cette mise à jour sur le changement climatique font partie des 14 000 experts qui ont précédemment signé une déclaration selon laquelle la planète est en état d’urgence.

Certains de ces problèmes qu’ils ont dénoncés sont que le les niveaux atmosphériques de méthane et de dioxyde de carbone sont à un niveau recordMais aussi la glace et les glaciers de l’Arctique sont à leur point le plus bas. D’autre part, le niveau de la mer et les températures des océans sont bien au-dessus de la normale comme le taux de déforestation de l’Amazonie, poumon de notre planète.

Les experts s’accordent à dire qu’aujourd’hui “le temps se comporte de manière choquante et inattendue” par rapport à avant.

“Nous devons arrêter de traiter l’urgence climatique comme un problème indépendant : le réchauffement climatique n’est pas le seul symptôme de notre système terrestre stressé”, a déclaré l’écologiste de l’Oregon State University, William Ondulation. “Les politiques de lutte contre la crise climatique ou tout autre symptôme doivent s’attaquer à sa cause profonde, qui est la surexploitation humaine de la planète.”