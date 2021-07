La Terre ne serait plus exposée à de grandes collisions avec des astéroïdes

13/07/2021 à 13:17 CEST

Dans le cadre de la conférence de géochimie de Goldschmidt, différents chercheurs ont conclu que bien que la Terre ait subi des collisions avec d’énormes astéroïdes à son stade primitif tous les 15 millions d’années, à l’heure actuelle ce type de risque a été surmonté : la planète n’enregistre 4 milliards d’années, une tendance qui a rendu possible le développement de la vie telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Dans ses premières années, la Terre a eu une enfance particulièrement violente, selon de nouvelles estimations de scientifiques. Les spécialistes ont réévalué l’impact des astéroïdes dans la période Hadéenne, depuis l’origine de notre planète jusqu’à il y a 4 000 millions d’années, lorsque l’éon archaïque a commencé.

Bombardements primitifs

Au cours de cette première phase, la Terre a été touchée par un nombre important d’astéroïdes volumineux, dont certains mesuraient plus de 10 kilomètres de diamètre et pouvaient être comparés à la taille d’une grande ville aujourd’hui. Selon un communiqué de presse, les chercheurs pensent maintenant que le taux de bombardement d’astéroïdes sur la Terre primitive était plus élevé qu’il ne l’a été jusqu’à aujourd’hui.

En moyenne, tous les 15 millions d’années La planète a subi pendant la période indiquée un barrage de collisions avec des caractéristiques similaires à celle qui s’est terminée avec les dinosaures, donc le nombre de ces impacts peut avoir été 10 fois plus élevé que celui subi dans les théories actuelles.

Vestiges d’un passé violent

Les scientifiques sont arrivés à ces conclusions en étudiant les échos lointains des énormes impacts : les soi-disant « sphérules » sont traces de collisions découvertes dans des roches anciennes. Ce sont de minuscules particules sphériques vitreuses qui sont restées comme un enregistrement des éléments en fusion et des vapeurs produites lors de chaque impact, et qui se sont ensuite refroidies et solidifiées.

La dite Grand bombardement tardif, qui s’est produit il y a environ 4 milliards d’années, est la marque de feu de cette période : c’était un cycle au cours duquel la Lune, la Terre et d’autres corps du système solaire interne ont subi des impacts fréquents et très violents d’énormes astéroïdes.

Sujet connexe : Les menaces de météorites ne proviennent pas de la ceinture d’astéroïdes.

Étape passée

Au-delà de leurs conséquences catastrophiques, ces impacts ont eu un effet significatif sur la géochimie de la surface de la Terre et sur le développement et la durabilité de la vie. De plus, selon un article publié dans Futura Sciences, la vérification d’un impact plus important des collisions d’astéroïdes sur la Terre primitive vérifie en même temps que notre planète a déjà dépassé ce stade.

On sait que depuis environ 4,5 milliards d’années, la tendance a changé– Les collisions sont devenues moins fréquentes et sont même dans la plupart des cas des impacts de petits objets. On pourrait dire que la fureur cosmique a cessé, car bien que les menaces d’astéroïdes existent toujours, ce sont des événements isolés et non des événements énormes comme ceux qui se sont produits dans le passé.

Cela indique que la Terre a surmonté cette période initiale chaotique, permettant aux différentes formes de vie de se consolider et notre planète a un avenir viable. Le changement était crucial : la stabilité de la biosphère a été vitale pour son développement et a permis à l’humanité de se déployer sur Terre.

Vidéo : recréation artistique du soi-disant « Grand bombardement tardif », une période violente d’intenses collisions d’astéroïdes qui s’est déroulée à la frontière entre Hadéen et Archaïque. Crédit : Mark A. Garlick.

Photo : Voici à quoi ressemblait la Terre Hadéenne, selon une recréation artistique. Les immenses lacs de lave générés par les impacts coexistaient avec de l’eau liquide à la surface de la planète. Crédit : SwRI / Simone Marchi, Dan Durda.