La Terre n’est pas la limite | Critique de livre : Le pouvoir de la géographie par Tim Marshall

Tim Marshall, auteur acclamé et ancien correspondant à l’étranger pour les principales plateformes médiatiques britanniques, dont BBC et Sky News, a écrit un best-seller en 2015 intitulé Prisoners of Geography, qui avait une portée considérable. Reprenant un vieux principe selon lequel la géographie est un déterminant essentiel pour façonner la politique mondiale et le destin des nations, Marshall a écrit sur la géopolitique de la Russie, de la Chine, des États-Unis, de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Inde et du Pakistan, du Japon et de la Corée, du latin L’Amérique et l’Arctique.

L’influence de la géographie sur la stratégie militaire et les grandes stratégies nationales qui ont façonné et déformé la géopolitique dans le contexte moderne a été explorée en détail par des stratèges tels que Mahan, Clausewitz, Corbett, Mackinder et Spkyman, entre autres. L’appel de Marshall dans son premier livre était de synthétiser divers volets en un 101 convaincant pour une jeune génération qui n’est peut-être pas familière avec les vicissitudes du colonialisme, le 20e siècle et les deux grandes guerres qui ont causé une misère indicible aux millions de malheureux qui ont été directement touchés. .

Le volume actuel, The Power of Geography est une extension du précédent et passe en revue neuf nations et un domaine. L’accent est mis dans ce volume sur l’Australie, l’Iran, l’Arabie saoudite, le Royaume-Uni, la Grèce, la Turquie, le Sahel, l’Éthiopie et l’Espagne ; tandis que l’espace est le dernier chapitre et celui qui est particulièrement stimulant.

Marshall fournit une enquête panoramique aérée dans chaque chapitre où sa maîtrise de l’histoire, de la politique et de la culture régionales et des événements plus contemporains est convaincante. Entrecoupées sont quelques observations d’auteur lapidaires qui reflètent le journaliste chevronné. Par exemple, en ce qui concerne l’Australie, tout en notant qu’elle est devenue une île il y a seulement 35 millions d’années, l’auteur se penche sur le dilemme actuel auquel Canberra est confronté par rapport à la réaction de Pékin à propos de Covid et plus encore. Marshall ajoute en conclusion : « Gérer la relation (avec la Chine) sera difficile : gérez-la mal et vous risquez de faire partie d’une guerre froide indo-pacifique, être trop faible risque de laisser une base de l’Armée populaire de libération dans votre arrière-cour. La crise du Covid-19 a amplifié et accéléré les tendances existantes. »

De la même manière, après avoir présenté les nombreuses complexités de l’Arabie saoudite et sa récente émergence en tant que nation, Marshall estime, ironiquement, que si le jeune prince héritier MBS est incapable de réussir à éloigner l’Arabie saoudite d’une économie dépendante du pétrole et le monde se dirige vers l’énergie solaire – “nous approchons d’un moment où il n’y a aucun moyen pour les Américains de se battre pour défendre les panneaux solaires de l’Arabie saoudite”.

Le chapitre sur le Royaume-Uni est empathique dans sa conclusion – un peu ambitieux peut-être, mais révèle également les limites de la formulation de Marshall en mettant trop l’accent sur la géographie. Notant que « les Britanniques arrivent » est une phrase qui « pourrait avoir été prononcée dans une grande partie du monde au cours de plusieurs siècles au cours desquels ils ont construit un empire », l’auteur affirme que « deux siècles et demi après la guerre d’indépendance américaine, les Britanniques reviennent – ​​dans autant d’endroits qu’ils le peuvent. Ah bon?

En glissant à travers les écrits/idées de Mackinder et leur mauvaise utilisation, Marshall affirme que « la réalité du (Royaume-Uni) étant une île au large des côtes d’un continent n’a pas changé », mais son évaluation de ce que l’avenir nous réserve ne tient pas vraiment compte le déterminant politique – celui qui a élu un Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale et l’état actuel des choses à Londres.

Le déterminisme géographique, également appelé géodéterminisme, est une lentille persuasive pour comprendre le récit méta-historique, mais a besoin d’autres courants pour comprendre ou expliquer pleinement la systole et la diastole d’histoires spécifiques et le degré auquel il y aura une correspondance possible dans le futur proche.

C’est le dernier chapitre que Marshall fournit beaucoup d’eau au moulin. Il souligne que « depuis que nous avons traversé l’atmosphère terrestre et sorti, passant d’un millimètre à l’infini, l’espace est devenu un champ de bataille politique ». En l’absence d’une approche véritablement consensuelle et éthique dans la manière dont l’espace est exploré, ponctué et utilisé pour améliorer le bien-être de l’humanité, l’espace pourrait devenir aussi contesté militairement et pollué par des débris que les océans mondiaux.

L’exploration spatiale n’est plus le monopole des grandes puissances et l’entrée du secteur privé (Elon Musk et Jeff Bezos) a modifié le domaine. La probabilité que l’espace soit exploité à la fois pour l’aventure au départ et pour le commerce d’exploitation des ressources est sur l’enclume et non plus de la simple science-fiction. Marshall s’attarde sur la possibilité d’un « International Musk Spacetel » – « un hôtel de vingt chambres d’un milliard d’étoiles où les clients peuvent admirer la vue et manger les meilleurs plats gastronomiques lyophilisés » – pour un prix astronomique – 10 millions de dollars par semaine !

Des erreurs d’édition mineures (page 319) pourraient être rectifiées dans une future édition – ce qui semble probable compte tenu du succès de la préquelle.

En ce qui concerne les ressources minérales, Marshall informe le lecteur qu’« au-dessus de nous se trouve un astéroïde nommé 3554 Amon. Il contient du nickel, du cobalt, du fer et d’autres métaux d’une valeur estimée à 20 000 milliards de dollars, soit à peu près le même que le PIB des États-Unis », et c’est l’un des innombrables autres.

Exhortant les acteurs mondiaux et les agitateurs à surmonter la division de «nous et eux» – le «virus qui nous a infectés depuis le début», Marshall conclut sur une note d’espoir. “Les humains ont toujours levé les yeux, profondément dans le ciel nocturne, et rêvé… le ciel n’est pas la limite.”

La cupidité et l’avarice humaines pourraient encore s’avérer sisyphéennes.

Le pouvoir de la géographie

Tim Marshall

Elliot & Thompson

Pp 352 (avec index), Rs 699

