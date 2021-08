La Terre « pourra probablement se réchauffer de 1,5 °C une décennie plus tôt que prévu » ⋆ .

(Photo : AP/./.)

La Terre se réchauffera probablement de 1,5 °C d’ici 20 ans, une décennie plus tôt que prévu.

Dans un rapport explosif, les plus grands climatologues du monde sont sur le point de lancer l’avertissement le plus brutal sur l’état du réchauffement climatique.

Cela survient alors que des incendies de forêt font rage en Turquie, en Grèce, en Californie et en Russie, tandis que des inondations dévastatrices ravagent le monde.

Les scientifiques avaient prédit que les températures augmenteraient de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels entre 2030 et 2052.

Mais cette nouvelle prévision du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU l’a avancée à 2021 et 2040, rapporte le Sunday Times.

Dans l’Accord de Paris de 2015 sur le changement climatique, les pays se sont engagés à limiter le réchauffement à 1,5°C en raison des conséquences dangereuses pour l’humanité.

Mais les températures mondiales ont déjà atteint 1,2 °C au-dessus des niveaux préindustriels, alors que des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes – des vagues de chaleur record aux averses torrentielles – font des ravages.

Le rapport d’aujourd’hui est la première évaluation mondiale depuis 2013, lorsque les scientifiques ont découvert que la majorité du réchauffement depuis les années 1950 était extrêmement probablement due à l’activité humaine.

Il dira que les gouvernements ne font pas assez pour freiner la hausse des températures et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, comme la combustion de combustibles fossiles pour le chauffage, les transports et l’alimentation électrique.

La chef de l’ONU pour le climat, Patricia Espinosa, a averti que de nombreux pays n’avaient pas présenté de plans pour réduire leurs émissions – un élément clé de ce qu’ils doivent faire avant les pourparlers cruciaux de la Cop26 à l’automne – et que ceux qui l’ont fait n’en font pas assez.

À l’échelle mondiale, les mesures engagées pour lutter contre les émissions ne suffisent pas à limiter le réchauffement à 2 °C, sans parler de l’objectif plus strict de 1,5 °C.

Un rapport spécial du GIEC en 2018 a averti que le dépassement de la limite de 1,5 ° C signifierait des conditions météorologiques plus extrêmes, une plus grande élévation du niveau de la mer et des dommages aux cultures, à la faune et à la santé.

Limiter les augmentations à 1,5°C nécessiterait de réduire les émissions de carbone de 45% d’ici 2030, sur la voie de les réduire à zéro globalement d’ici 2050, avec des changements importants dans les transports, la façon dont nous chauffons et alimentons les maisons, l’industrie et l’agriculture, selon le rapport.

Au cours du week-end, le président de la Cop26, Alok Sharma, a fait face à l’énorme menace que représente l’humanité à défaut de réduire les émissions.

Dans une interview avec le Guardian, il a déclaré : « Vous voyez quotidiennement ce qui se passe dans le monde. L’année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée, la dernière décennie la décennie la plus chaude jamais enregistrée.

Il a averti que le monde était “dangereusement proche” du manque de temps pour réduire les gaz à effet de serre, ajoutant: “Je ne pense pas que nous manquions de temps, mais je pense que nous nous rapprochons dangereusement du moment où nous pourrions manquer de temps .’

M. Sharma a déclaré: “Chaque fraction d’augmentation de degré fait une différence et c’est pourquoi les pays doivent agir maintenant.”

“Nous voyons les impacts à travers le monde – au Royaume-Uni ou les terribles inondations que nous avons vues en Europe et en Chine, ou les incendies de forêt, les températures record que nous avons vues en Amérique du Nord”, a-t-il déclaré.

“Chaque jour, vous verrez un nouveau sommet enregistré d’une manière ou d’une autre à travers le monde.”

Le professeur Piers Forster, de l’Université de Leeds – l’un des scientifiques impliqués dans le rapport, a déclaré: “Ce rapport pourra en dire beaucoup plus sur les extrêmes que nous vivons aujourd’hui et il pourra être catégorique que nos émissions de les gaz à effet de serre en sont à l’origine et ils vont également s’aggraver.’

