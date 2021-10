La Terre se dirige vers son passé le plus mouvementé

26/10/2021 à 8h00 CEST

La Terre se rapproche des mondes étranges qu’elle a connus il y a des dizaines de millions d’années, prévient le légendaire magazine The Atlantic Monthly dans un rapport documenté, compilation de différentes études.

Rappelez-vous que tout au long de l’éon phanérozoïque, lorsque les organismes vivants ont pris des formes complexes il y a 500 millions d’années, le CO2 était le principal moteur du climat de la Terre.

Il souligne également que toute l’histoire humaine connue s’est jusqu’à présent déroulée dans la fenêtre climatique la plus stable des 650 000 dernières années, mais ajoute que ce moment touche à sa fin.

« Nous nous dirigeons vers un état planétaire qui n’a pas été vu depuis des dizaines de millions d’années, un monde pour lequel Homo sapiens n’a pas évolué », précise le magazine.

Nouvelle tempête de CO2

Nouvelle tempête de CO2En la actualidad, y una vez más en la historia de la Tierra, estamos en plena tormenta del CO2, con niveles de concentración en la atmósfera más altos que en cualquier momento de los últimos 800.000 años, informa la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA ) des États-Unis.

C’est une situation nouvelle dans l’histoire de l’humanité, mais pas dans l’histoire de la planète : lorsque tant de CO2 était atteint dans l’atmosphère dans le passé, les océans étaient à 21 mètres au-dessus des niveaux actuels.

Et même si nous parvenons à maintenir les niveaux actuels de CO2 (413,2 parties par million en 2020, selon l’OMM), il faudra des siècles, voire des millénaires, à la planète pour trouver pleinement sa nouvelle base.

L’avenir devient le passé : « la transition sera une punition à court et à long terme, et quand elle sera terminée, la Terre sera très différente de celle qui s’est occupée de l’humanité », écrit le magazine.

C’est la triste leçon de la paléoclimatologie : la planète semble réagir beaucoup plus agressivement aux petites provocations que nombre de nos modèles ne l’ont prévu, conclut The Atlantic.

Sujet connexe : La sixième grande extinction s’accélère

50 millions d’années

50 millions d’annéesLe paléoclimatologue Jack Williams, de l’Université du Wisconsin, souligne dans The Daily Galaxy : « on peut s’attendre à ce que dans les prochaines décennies les climats ressemblent davantage à ceux du Pliocène chaud, il y a environ trois millions à la serre Eocène, il y a 50 millions d’années & rdquor;, qui s’est fermée avec un extinction de masse.

Au cours des 540 derniers millions d’années, la Terre a subi cinq événements d’extinction de masse, chacun impliquant des processus qui ont perturbé le cycle normal du carbone dans l’atmosphère et les océans, comme c’est le cas aujourd’hui.

Ces perturbations du carbone mortelles à l’échelle mondiale se sont déroulées sur des milliers à des millions d’années et coïncident avec l’extermination généralisée des espèces marines dans le monde, rappelle The Daily Galaxy.

La grande question, toujours sans réponse, est de savoir si le cycle du carbone actuel pourrait provoquer une sixième extinction de masse, qui pourrait durer 10 000 ans.

Retournons-nous dans le passé ?

Retournons-nous dans le passé ?S’il est risqué de lier d’anciennes anomalies du carbone, survenues sur des milliers ou des millions d’années, aux cycles actuels du carbone, qui se déroulent depuis un peu plus d’un siècle, on ne sait pas si les humains, la flore et la faune, ils pourront s’adapter à des situations nouvelles, soulignent les scientifiques.

Selon une étude réalisée en 2017 par Daniel Rothman, géophysicien au Massachusetts Institute of Technology (MIT), en 2100, nous dépasserons le seuil critique qui a déclenché les précédentes extinctions de masse dans le passé.

Dans une nouvelle étude, publiée en août dernier dans Science Advances, Rothman insiste : alors que le réchauffement anthropique se poursuit, le climat de la Terre pourrait devenir plus sensible aux événements de réchauffement extrême sur des dizaines de milliers d’années.

Cela signifie que nous pourrions retourner dans le passé dans des cycles de temps plus courts que ceux qui ont eu lieu dans le passé géologique.

On remarque déjà

On remarque déjàLes espèces et les écosystèmes l’indiquent : ils sont très sensibles aux changements lorsque les températures mondiales augmentent (la moyenne annuelle pour 2020 est d’une augmentation de 1,02°C, selon la NASA) et on le constate déjà sur tous les fronts : les espèces changent d’aire de répartition, les incendies de forêt s’intensifient et les catastrophes naturelles ont été multipliées par 5 au cours des 50 dernières années, selon l’OMM).

Les scénarios du passé que nous évoquons n’affectent pas seulement les écosystèmes terrestres, mais aussi différents aspects de la société, ce que les autorités américaines ont révélé avant la prochaine réunion de la COP26 sur le climat, qui débute ce dimanche prochain à Glasgow.

Le Wasgington Post souligne à cet égard : La Maison Blanche, les agences de renseignement et le Pentagone avertissent que le changement climatique exacerbe les menaces qui pèsent déjà sur la sécurité du monde. Non seulement la géologie, mais aussi la civilisation humaine, tremble.

L’Atlantique résume ainsi la situation : une petite population de notre espèce particulière de primates a, en quelques décennies, déverrouillé un énorme réservoir de vieux carbone dormant sur Terre, s’accumulant depuis l’aube de la vie, et a commencé un massacre L’histoire globale de la Terre pour conduire la modernité.

En conséquence, jusqu’à la moitié des récifs coralliens tropicaux de la Terre sont morts, 10 000 milliards de tonnes de glace ont fondu, l’océan est devenu 30% plus acide et les températures mondiales ont monté en flèche.

Si nous continuons dans cette voie pendant une nanoseconde géologique de plus, qui sait ce qui se passera ? Les prochains moments fugaces sont les nôtres, mais ils résonneront à travers des centaines de milliers, voire des millions d’années dans l’histoire de la Terre, conclut le rapport du magazine.

Référence

RéférenceAsymétrie du climat cénozoïque extrême – événements du cycle du carbone. Constantin W. Arnscheidt, Daniel H. Rothman. Science Advances, 11 août 2021. Vol 7, numéro 33. DOI: 10.1126 / sciadv.abg6864

Image du haut : Trois plans sur Pixabay