La Terre s’incline comme une toupie

Une nouvelle étude menée par un groupe international de chercheurs soutient que la Terre a subi une rotation de 12 degrés il y a 84 millions d’années et a ensuite retrouvé sa position principale, obligeant New York à “voyager” jusqu’à l’emplacement de la Floride, puis à revenir à son emplacement actuel. . Le mouvement de bascule se répéterait périodiquement : il se serait produit de la même manière il y a 800 millions d’années dans les archipels norvégiens et il y a 174 et 157 millions d’années dans une région de Chine.

Que s’est-il passé exactement dans le premier cas ? Selon des recherches publiées dans la revue Nature Communications, la croûte et le manteau tournaient autour du noyau externe, faisant basculer la planète entière puis se redresser. Pour les scientifiques, ce fait remettrait en cause l’idée établie selon laquelle l’axe de rotation de la Terre est resté largement stable au cours des 100 derniers millions d’années.

Bien qu’actuellement le décalage polaire ou réorientation planétaire Cela peut être documenté grâce à des informations satellitaires, ce n’est pas si facile de le faire lorsque le but est de vérifier ce genre d’événements dans le passé de la planète. Le gros inconvénient est les mouvements simultanés provoqués par la tectonique des plaques.

Une couche en mouvement constant

La croûte terrestre est fragmentée en différentes plaques, qui se déplacent en fonction de multiples phénomènes géologiques. Ces mouvements de la couche la plus superficielle de la Terre sont étudiés à partir de la tectonique des plaques, mais pour connaître l’emplacement de ces plaques il y a des millions d’années, des données issues de l’enregistrement du champ magnétique terrestre sont nécessaires.

Ces informations sont organisées en données dites paléomagnétiques, extraites de roches, de sédiments ou de matériaux archéologiques afin de pouvoir apprécier le comportement du champ magnétique terrestre à un moment historique donné.

Précisément, la nouvelle étude a obtenu ces données à partir d’anciens calcaires de la région de l’Italie, trouvant de son alignement magnétique que la croûte terrestre s’est déplacée d’environ 3 degrés tous les millions d’années au cours de la période étudiée.

En plus du changement initial, selon un article publié dans Interesting Engineering, les scientifiques ont vérifié une variation « aller-retour » à l’aide d’enregistrements paléomagnétiques haute résolution : en d’autres termes, la planète se serait inclinée puis serait revenue à sa position précédente.

Ce n’est pas un incident isolé

Les mêmes signaux paléomagnétiques obtenus dans les roches du nord-est de la Chine indiquent qu’entre 174 et 157 millions d’années tout ce secteur déplacé de 25 degrés au sud, provoquant un violent changement géographique et environnemental : des paysages luxuriants se sont transformés en déserts et des écosystèmes ont été brutalement modifiés.

Ce fait serait également lié à la réorientation planétaire indiquée par les auteurs de la nouvelle étude, ainsi qu’à un autre événement qui s’est produit il y a environ 800 millions d’années et a été documenté à travers les sédiments de cette époque trouvés dans un archipel de Norvège. À ce moment là, la Terre, jusqu’à ce que l’Alaska se situe à l’équateur.

Selon les scientifiques, la couche externe de la planète se comporte de manière élastique : cela permet à toutes sortes de variations de se produire puis de revenir à sa position d’origine.

Cependant, la nouvelle étude et le contexte susmentionné semblent fournir des données concrètes selon lesquelles le phénomène de réorientation planétaire ou de changement polaire pourrait fournir des informations vitales sur les changements environnementaux périodiques que subit notre planète, dont beaucoup n’ont pas encore été expliqués. .

