La Terre vacille, et c’est probablement de notre faute – .

Lorsque vous imaginez la Terre tournant dans l’espace, vous l’imaginez en train de tourner comme un globe terrestre, avec deux pôles statiques et une ligne allant du nord au sud. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples, et à mesure que les conditions sur Terre changent, il en va de même pour les emplacements des pôles Nord et Sud. Les scientifiques le savent depuis un certain temps, mais ces dernières années, les pôles ont commencé à dériver plus rapidement et de manière plus spectaculaire que par le passé. Il y a eu de nombreuses théories sur les raisons pour lesquelles cette dérive d’axe se produit, mais une nouvelle étude publiée dans Geophysical Research Letters la met en évidence sur le changement climatique, ce qui signifie que c’est presque certainement notre propre action.

Dans l’article, les chercheurs établissent un lien clair entre l’augmentation de la fonte des glaces due au réchauffement climatique et les changements plus spectaculaires de l’axe de la Terre. La clé est que la fonte de la glace entraîne le transfert de masse d’un point statique de la Terre vers les océans. Cela change la façon dont la planète se déplace dans l’espace et, par conséquent, provoque une oscillation mesurable dans le mouvement des pôles de notre planète.

Lorsque l’eau gèle en glaciers statiques sur terre, elle constitue ce que l’on appelle le stockage de l’eau terrestre. Le réchauffement climatique a entraîné une réduction spectaculaire du stockage de l’eau terrestre dans de nombreuses régions du monde, et lorsque cette glace fond, l’eau qui en résulte rejoint les océans de la Terre.

Les chercheurs ont utilisé des modèles pour simuler la dérive polaire de la Terre après les années 1990 en utilisant deux ensembles de données. L’un est basé sur un taux de perte d’eau stockée de 1981 à 2020, en utilisant des données de 2002 à 2020 et en l’étendant sur deux décennies supplémentaires. Le deuxième modèle suppose que le taux de fonte des glaces a augmenté comme observé de 2002 à 2020, ce qui signifie qu’il n’était pas aussi dramatique dans les décennies précédentes. Comme vous l’avez peut-être deviné, le deuxième modèle est celui qui ressemble beaucoup plus à ce que les scientifiques observent actuellement en ce qui concerne l’axe de la Terre.

«Le déclin accéléré du stockage de l’eau terrestre résultant de la fonte des glaces glaciaires est donc le principal moteur de la dérive polaire rapide vers l’est après les années 1990. Cette nouvelle découverte indique qu’une relation étroite existait entre le mouvement polaire et le changement climatique dans le passé », écrivent les chercheurs.

La façon dont ce changement d’axe pourrait changer au fur et à mesure que nous avançons est une hypothèse. Si nous ne pouvons pas maîtriser le changement climatique, la dérive de l’axe risque non seulement de se poursuivre, mais de devenir plus dramatique au fil des années. Nous n’avons jamais traité de quelque chose comme ça auparavant, donc nous avons très peu d’informations sur nous si nous essayons de prédire à quel point la dérive polaire pourrait changer le climat de notre planète et, par conséquent, la vie quotidienne.

