La terreur viendra sur Amazon avec la série Je sais ce qu’ils ont fait l’été dernier – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Amazon Prime Video a annoncé ce jeudi que la série I Know What You Did Last Summer, inspirée du film du même nom de 1997, sera diffusée en première internationale le vendredi 15 octobre.

La plateforme a dévoilé les premières images de la série, écrite et produite par Sara Goodman, qui aura une première saison composée de huit épisodes.

Les quatre premiers épisodes du projet, coproduits avec Sony Pictures Television, seront diffusés le 15 octobre, avec de nouveaux épisodes disponibles tous les vendredis. La série culminera avec une finale de la saison le 12 novembre 2021.

Le film I Know What They Did Last Summer était basé sur le roman de Lois Duncan de 1973, et maintenant la série commence un an après l’accident de voiture fatidique qui a entaché la soirée de bal d’un groupe d’adolescents, qui sont rejoints par un sombre secret tout en étant traqué par un assassin brutal.

Alors qu’ils essaient de découvrir qui est après eux, ils révèlent le côté obscur de leur ville apparemment parfaite et d’eux-mêmes. Tout le monde cache quelque chose et découvrir le mauvais secret pourrait être mortel.

La série met en vedette Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck et Brooke Bloom.

Source : Cependant