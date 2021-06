La terrible forme d’Alvaro Morata à l’Euro 2020 se poursuit alors que l’attaquant espagnol a un penalty sauvé par le gardien de Newcastle Martin Dubravka en Slovaquie

L’Espagne n’arrive tout simplement pas à faire avancer les choses à l’Euro 2020.

L’équipe de Luis Enrique a été critiquée pour avoir été “ennuyeuse” et n’a pas encore gagné de match jusqu’à présent.

L’Espagne a maintenant raté ses cinq dernières pénalités

Ils n’ont marqué qu’un seul but et les champions 2004 et 2008 ont eu une occasion en or de prendre l’avantage face à la Slovaquie.

Après un examen du VAR, l’Espagne a écopé d’un penalty après que Jakub Hromada ait commis une faute sur Koke dans la surface.

L’homme de la Slovaquie a tenté de dégager le ballon mais Koke a mis sa jambe en premier et l’a sorti.

L’équipe d’Enrique avait raté ses quatre précédents tirs au but, dont un plus tôt dans le tournoi.

Le ballon a été remis à l’ancien attaquant de Chelsea Alvaro Morata… et vous pouvez deviner ce qui s’est passé ensuite.

Un mauvais penalty a été facilement sauvé par le gardien de Newcastle Martin Dubravka.

Morata a maintenant raté quatre occasions nettes au tournoi, plus que tout autre joueur.

