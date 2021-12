La terrible, horrible, pas bonne, très mauvaise journée des démocrates

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le sénateur John Kennedy, R-La., a déclaré jeudi soir ce que tout le monde savait depuis un certain temps sur le projet de loi des démocrates Build Back Better.

Le président Biden a officiellement annoncé que le projet de loi n’était pas mort. Mais, le plan était en attente pour le moment. Il ne passerait pas au Sénat d’ici Noël.

« Ma réaction est ‘Duh!' » a déclaré Kennedy.

Mais personne n’avait vraiment besoin d’attendre la déclaration de « non » du sénateur Joe Manchin, DW.V., sur Fox News dimanche avec Bret Baier pour comprendre cela.

Peu de gens ont vu un moyen pour les démocrates du Sénat de faire avancer le projet de loi avant Noël – ou même après Noël – il y a longtemps.

Euh !

Il y avait encore trop de problèmes non résolus. La parlementaire sénatoriale Elizabeth MacDonough éliminait les dispositions qui n’étaient pas admissibles à un projet de loi budgétaire spécial comme celui-ci. Et malgré les discussions quotidiennes entre le président Biden et Manchin, le projet de loi n’était vraiment pas plus avancé qu’il ne l’avait été il y a quelques semaines.

Alors le président Biden a rappelé les chiens.

ÉTATS-UNIS – 12 SEPTEMBRE: Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., s’entretient avec des journalistes après un vote au Capitole le jeudi 12 septembre 2019. (Photo de Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .) __ Le président américain Joe Biden s’exprime lors d’une réunion lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow, en Écosse, en Grande-Bretagne, le 2 novembre 2021. REUTERS/Yves Herman (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via . | REUTERS/Yves Herman)

Les choses ont commencé à se dissoudre pour les démocrates à la fin de la semaine dernière.

Jeudi a livré un tour du chapeau de coups aux démocrates.

Le président a mis de côté le projet de loi sur les dépenses sociales pour l’année après qu’il était clair que Manchin n’était pas à bord.

Ensuite, MacDonough a déclaré les dispositions sur l’immigration irrecevables pour la mesure. Les démocrates avaient tenté de se frayer un chemin vers la citoyenneté pour des millions de sans-papiers. Mais MacDonough considérait un tel langage comme une « politique ». Par conséquent, il n’était pas admissible à un plan budgétaire comme Reconstruire en mieux.

Enfin, les démocrates ont réalisé que le projet de loi sur les dépenses sociales était bloqué dans un cul-de-sac. Ainsi, ils ont essayé de détourner l’attention de leur base sur l’adoption d’un projet de loi sur les droits de vote. Mais faire avancer ce plan nécessiterait un changement dans la politique d’obstruction du Sénat pour mettre fin au débat sur le projet de loi. Les droits de vote se sont donc également évaporés.

Le triple coup dur a fait de jeudi le jour terrible, horrible, pas bon, très mauvais pour les démocrates. Il s’est avéré que c’était juste un apéritif pour dimanche.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, R-Ky., était pratiquement captivé par les affres de la schadenfreude à la tournure des événements. Le républicain du Kentucky a déclaré qu’il était essentiel pour son équipe de dissocier le projet de loi d’infrastructure bipartite du reste du plan de dépenses. Le paquet infrastructure a désormais force de loi. En attendant, Build Back Better languit.

« J’ai dit, passons le sucre et voyons ensuite s’ils peuvent avaler les épinards. Les épinards ont donc été laissés pour compte. Et au moment où nous parlons aujourd’hui, ils ont du mal à avaler les épinards », a déclaré McConnell.

Viennent maintenant les récriminations.

Les démocrates commencent à incendier Manchin. Les libéraux voulaient 6 000 milliards de dollars de dépenses pour le projet de loi. Ensuite, le coût a chuté à 3 000 milliards de dollars. Manchin a finalement donné son feu vert à 1,75 billion de dollars. Manchin a ensuite exprimé sa préoccupation au sujet de l’inflation. Et pour l’instant, pas de facture du tout.

Les libéraux du parti se demandent pourquoi un seul sénateur modéré domine la conversation alors que la gauche représente une base plus large au sein du parti.

Cela se résume aux mathématiques.

Les démocrates essaient de faire de grandes choses. Peut-être des choses qui dépassent leur nombre sur Capitol Hill.

« Nous avons une très faible majorité à la Chambre et au Sénat. Vous avez besoin que chaque membre du Sénat soutienne la législation qui va de l’avant », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Elle en a dit beaucoup plus à Manchin dans une déclaration pointue dimanche après-midi.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, prend la parole lors de la conférence de presse quotidienne à la Maison Blanche le 14 décembre 2021 à Washington, DC. (Photo de Drew Angerer/.)

Mais les yeux législatifs des démocrates pourraient être plus grands que leur estomac politique – avec un Sénat divisé.

Les progressistes de la Chambre ont vanté l’adoption du projet de loi.

« Ils ont fait leur part. Mais de leur point de vue, ils n’ont pas obtenu ce qu’on leur avait promis », a déclaré Michael Hardaway, un ancien conseiller de direction démocrate de la Chambre. « Les progressistes avaient des attentes démesurées concernant des choses qui n’allaient jamais se faire. Mais c’est leur travail. C’est le travail des dirigeants de les aider à comprendre ce qui est possible. »

Cependant, les démocrates seraient confrontés à une insurrection de leur base s’ils n’essayaient pas d’aborder la politique sur le changement climatique, les congés familiaux et médicaux payés, la couverture des soins de la vue et des soins dentaires et l’immigration.

Il y a maintenant des problèmes concernant le crédit d’impôt pour enfants. Payer dans la facture. Une panoplie de sujets. Et tout revient à Manchin.

« Cela montre, je pense, à quel point une personne peut avoir au Sénat pour tout arrêter », a déclaré Alison Dagnes, politologue à l’Université de Shippensburg. « Un collègue avait l’habitude de dire que le Sénat avait 100 plaquettes de frein humaines. Et Joe Manchin montre certainement qu’il est une puissante plaquette de frein. Mais c’est un démocrate dans un État où Donald Trump a gagné par 39 points. »

McConnell a rencontré Manchin à plusieurs reprises récemment. Il y a eu des conjectures occasionnelles selon lesquelles Manchin pourrait changer de parti – renversant le contrôle du Sénat au GOP. Mais Manchin semble avoir exclu cela.

« Cela ne vous surprendrait pas de savoir que j’ai suggéré pendant des années que ce serait une excellente idée, représentant un État rouge foncé comme la Virginie-Occidentale, qu’il vienne à nos côtés », a déclaré McConnell. « Mais je ne pense pas que cela va arriver. »

Le sénateur américain Joe Manchin (D-WV) prononce une allocution devant des journalistes au Capitole américain à Washington, DC, États-Unis, le 1er novembre 2021. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Pour l’instant, Manchin est seul. C’est presque comme si c’était lui contre le reste des démocrates.

« Il semble être l’un des rares centristes restants dans le Parti démocrate », a ajouté McConnell. « Nous avions beaucoup plus de démocrates modérés lorsque Barack Obama était président que nous ne le faisons aujourd’hui. Ils semblent tous être partis à gauche. Joe a résisté à cela et je l’admire pour cela. »

Certains militants démocrates peuvent pousser à expulser Manchin du parti ou le dépouiller de sa présidence de comité. Une telle brutalité serait téméraire pour les démocrates. Une approche comme celle-là a peut-être eu des jambes en 2008 lorsque certains démocrates ont voulu faire rebondir le sénateur Joe Lieberman, I-Conn., du parti après avoir pris la parole lors de la convention du GOP au nom de feu le sénateur John McCain, R-Ariz. Mais les démocrates détenaient alors plus de sièges au Sénat. Toute décision visant à rendre Manchin trop mal à l’aise pourrait signifier que le Sénat bascule à mi-chemin vers le contrôle du GOP.

C’est ce qui s’est passé au Sénat 50/50 de 2001. Les républicains se sont trop appuyés sur le sénateur Jim Jeffords, I-Vt., lorsque les républicains avaient le contrôle. Jeffords a abandonné le GOP et s’est réuni avec les démocrates – leur attribuant la majorité au Sénat.

Les démocrates devront manipuler Manchin avec des gants pour enfants – même s’ils ne l’aiment pas.

Et, de toute façon, les démocrates n’auraient pas pu adopter Build Back Better avant Noël, même si le projet de loi était en ordre et que Manchin était prêt à partir. Il n’y a pas de vote à distance au Sénat. Les sénateurs Elizabeth Warren, D-Mass., et Cory Booker, DN.J, viennent d’être testés positifs pour COVID-19.

Le triple coup dur des problèmes à la fin de la semaine dernière a fait de jeudi le jour terrible, horrible, pas bon, très mauvais pour les démocrates.

Dimanche a été encore pire pour les démocrates.

Et si les choses ne s’améliorent pas, les démocrates pourraient regarder la terrible, horrible, pas bonne, très mauvaise année 2022.