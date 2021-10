la terrible maladie causée par le cannibalisme, qui a valu un prix Nobel

16/10/2021 à 20h00 CEST

Il existe de nombreuses maladies infectieuses qui affligent l’humanité. Les plus courantes sont causées par des virus et des bactéries, ainsi que par de nombreux champignons.

Mais il y a quelques décennies, sur l’île de Nouvelle-Guinée, une terrible maladie est apparue qui a déclenché la terreur parmi les peuples indigènes et dont l’origine n’était pas connue.

C’est au début des années 1950 qu’une nouvelle maladie a été décrite dans la tribu Fore de l’est de la Nouvelle-Guinée.

C’est la deuxième plus grande île du monde, derrière le Groenland, et reste largement inexplorée à ce jour.

Alerte aux symptômes étranges

En 1951, une patrouille venue d’Australie – un pays auquel appartenait alors la moitié de l’île de Nouvelle-Guinée – a alerté sur la présence de personnes présentant des symptômes étranges.

Dès lors, différents groupes de scientifiques se sont rendus sur place pour évaluer et en savoir plus sur ce nouveau mal.

Les premiers symptômes étaient des tremblements, des troubles de l’élocution et une mauvaise coordination motrice.

Certaines personnes ont également commencé à rire de manière excessive et incontrôlable. Et donc au début, la tribu elle-même a pris la maladie presque comme une blague.

Voyant qu’ils riaient tellement, ils appelèrent la maladie « negi-nagi & rdquor;, le mot utilisé pour désigner une personne insensée.

Mais en quelques semaines, les symptômes ont progressé et des tremblements sévères sont apparus avec l’impossibilité pour la personne atteinte de se tenir debout.

Des mois plus tard, la mort est arrivée.

Ils pensaient que c’était une chose de la sorcellerie

Réalisant la gravité, la vitesse et les symptômes si caractéristiques de la maladie, les indigènes croyaient qu’il s’agissait de fantômes ou de sorcellerie. Ils ont commencé à l’appeler kuru, ce qui dans la langue Fore signifie « frissonnant de froid et de fièvre ».

Lorsque les premières expéditions scientifiques sont arrivées pour enquêter, la tribu a affirmé que la maladie était parmi eux depuis un certain temps.

Cependant, les personnes âgées ont commenté que, dans leur jeunesse, la maladie n’existait pas.

De plus, les cas étaient chaque année plus nombreux et cela déclenchait des alarmes.

On craignait que cela ne se transforme en une épidémie dangereuse. Elle avait déjà touché les tribus voisines et, dans certaines régions, l’incidence des cas était très élevée.

Une autre information cruciale était que, même si les gens s’isolaient des malades pendant des années, des cas finissaient par apparaître. La maladie a mis des années à se manifester.

Des milliers de personnes étaient probablement déjà malades et ne le savaient pas encore.

Qu’est-ce que le kuru pourrait causer?

En raison de ce dernier détail, et comme elle n’a été propagée que par la tribu Fore et certaines villes voisines, on a pensé qu’il s’agissait d’une maladie génétique. Mais l’expansion des cas suggérait le contraire.

Diverses hypothèses ont circulé sur ce qui pourrait être la cause du kuru. Des cultures de laboratoire ont été tentées. Des expériences ont été faites pour essayer d’infecter des souris. Mais rien ne semblait être derrière cette maladie.

Elle était alors liée à une maladie ovine appelée Scrapie, très répandue au Royaume-Uni.

L’apparence du cerveau était très similaire. Et bien qu’on ne sache pas ce qui l’a causé, il a été prouvé qu’il a été transmis en laboratoire par inoculation de matériel du cerveau d’un animal malade à un animal sain.

Sur cette base, la première preuve publiée de la façon dont cette maladie a attaqué de nouvelles victimes est arrivée en 1964. Deux chimpanzés sont tombés malades avec le kuru 20 et 21 mois après avoir été inoculés avec des morceaux de cerveau malade.

Une maladie qui a valu un prix Nobel

Des années plus tard, la transmission a été vérifiée avec des centaines d’autres animaux. La découverte que le kuru était transmissible a valu à Gajdusek le prix Nobel de physiologie et médecine en 1976.

Il y avait quelque chose qui a changé le cerveau des gens et a sauté de l’un à l’autre. Mais la raison inhérente était inconnue. La sombre vérité n’a été révélée que quelques années plus tard.

Les Fore étaient une tribu endocannibale. Les personnes décédées n’étaient ni enterrées ni brûlées, mais un festin était servi avec leurs corps.

Pratiquement tout le cadavre a été consumé, y compris les os et le cerveau. La seule chose qu’ils ont laissée était la glande biliaire parce qu’elle était si amère.

De cette façon, selon leur tradition, la connaissance du défunt passerait aux personnes qui l’ont consommé, le préservant pendant des générations.

Le cannibalisme comme cause

Le cannibalisme, bien qu’étant une pratique connue de tous les scientifiques étudiant la tribu, n’a pu être formellement associé à la maladie qu’en 1984.

Au total, 65 personnes malades ont été interrogées. Il a été conclu que tous ont participé à ces « banquets & rdquor; les funérailles. Même si certains ont fait plus de 25 ans.

Cette tradition était de moins en moins répandue, ce qui était également lié à la diminution des cas dans les années 1980.

On pensait qu’il s’agissait d’un petit virus très lent qui provoquait une dégénérescence du cerveau et se transmettait en mangeant des cadavres.

Mais le soi-disant virus n’a jamais été découvert et, au final, le kuru s’est avéré être causé par un prion : une protéine « mal repliée & rdquor ;, présente dans le cerveau des personnes malades et qui a peu à peu changé la conformation de les protéines » saines & rdquor; .

Son origine était probablement génétique.

Une personne a subi spontanément et au hasard une modification de sa protéine PrPn, une glycoprotéine normalement présente dans le corps humain.

À partir de là, cette protéine prion a commencé à modifier toutes les protéines PrPn saines de votre corps.

Et les composants de la tribu Fore, lorsqu’ils pratiquaient le cannibalisme, consommaient cette protéine en mangeant la personne malade, déjà morte.

Et ainsi la protéine prion s’est propagée à travers le corps des cannibales, agrandissant successivement le kuru.

Similaire à la maladie de la vache folle

Chez l’homme, cette maladie était connue avant le kuru sous le nom de Creutzfeldt-Jacob, mais on pensait qu’elle était génétique et non transmissible.

Chez d’autres mammifères, il a également des analogues.

La tremblante du mouton, la maladie qui était liée au kuru, est également causée par un prion. Et l’encéphalopathie spongiforme bovine, mieux connue sous le nom de maladie de la vache folle, est également causée par cette protéine.

Cette dernière maladie a provoqué une épidémie majeure au Royaume-Uni à la fin du 20e siècle.

Plus de deux millions de vaches ont dû être abattues.

Au total, 177 personnes sont mortes en mangeant de la viande avec le prion.

Le problème était que les fermiers anglais nourrissaient les vaches avec de la farine de viande à base d’abats d’autres vaches. Et en commençant par un bœuf infecté, des centaines de milliers d’animaux ont finalement contracté la maladie.

Une répétition grotesque de l’histoire. La principale cause de toute l’épidémie de maladie de la vache folle, comme pour le kuru, était le cannibalisme.