La tête de la Pimlico Academy recule et retire le drapeau de l’Union après une manifestation d’uniforme «raciste» | UK | Nouvelles

Mercredi, des centaines d’étudiants se sont rassemblés pour demander l’interdiction des coiffures qui «bloquent la vue des gens», les hijabs jugés «trop colorés» ont été annulés.

Ils ont également affirmé que le programme scolaire était trop axé sur les rois et reines blancs de Grande-Bretagne plutôt que sur les minorités ethniques.

Le directeur Daniel Smith avait tenté d’améliorer la rigueur académique à l’école avec une campagne «retour aux sources» depuis son arrivée en septembre dernier.

Cependant, le mouvement a mis en colère certains élèves et enseignants de l’école et a entraîné une dispute de course.

M. Smith a depuis annoncé que le drapeau serait supprimé «en attendant un examen».

S’adressant à MailOnline, le député conservateur Bob Blackman a qualifié la décision de retirer le drapeau britannique de «ridicule».

Il a ajouté: «Il y a des choses où il pourrait y avoir une marge de manœuvre s’ils ont des enfants récalcitrants, mais il est totalement inacceptable de reculer en volant le drapeau du syndicat.

«Il est totalement inacceptable d’avoir une position dans laquelle le drapeau de notre pays n’est pas autorisé à voler au-dessus des bâtiments publics.»

Mardi soir, le Pimlico National Education Union a adopté une motion de censure à M. Smith.

