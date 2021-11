Le domaine émergent de l’identité décentralisée offre un écosystème open source basé sur des normes pour identifier les individus, les organisations et les appareils grâce à des identifiants propres et indépendants. L’identité décentralisée pourrait éviter aux utilisateurs d’avoir à utiliser un fouillis de mots de passe, d’e-mails, de messages texte et d’applications d’authentification pour vérifier leur identité.

