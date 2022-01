La Thaïlande appliquera une taxe sur les crypto-monnaies

En Thaïlande, les utilisateurs de crypto-monnaie paieront une taxe de 15% sur leurs revenus. En effet, selon les nouvelles règles établies, tous les bénéfices résultant d’opérations impliquant des crypto-monnaies seront soumis à une taxe. Cette décision s’adresse à tous les utilisateurs de crypto, sans distinction.

« Le ministère thaïlandais des Finances conseille aux investisseurs d’indiquer leurs revenus provenant de leurs avoirs en crypto-monnaie. Quand ils produiront leurs déclarations de revenus cette année. »

Plus précisément, un rapport du Bangkok Post. Citant Sommai Siriudomset, une source du ministère des Finances, il communique que les commerçants de crypto-monnaie en Thaïlande devront payer une taxe de 15% sur leurs revenus avec des actifs crypto.

«Si le département constate une irrégularité concernant le paiement des impôts. Il a le pouvoir de convoquer les parties liées. Y compris les institutions financières ou les plateformes de trading. Pour fournir des informations.

En particulier, en septembre 2021, la Thaïlande a participé à son intérêt pour la promotion du tourisme cryptographique. Malgré tout, cette année, il est conseillé que les contribuables de ce pays qui bénéficient des cryptos devront payer un impôt. La raison invoquée est que l’industrie de la crypto-monnaie devient importante dans le paysage financier.

En Thaïlande, une taxe de 15% sera payée

Le ministère des Finances prévoit d’améliorer la sécurité qui existe dans l’industrie de la crypto-monnaie. Pour ce faire, elle a pris de nouvelles mesures qui obligent les utilisateurs de ces actifs à accepter de payer des impôts supplémentaires cette année.

D’ailleurs, l’obligation concerne tous les contribuables qui ont tiré profit de transactions avec des crypto-monnaies. Y compris les investisseurs et les opérateurs d’installations d’extraction de crypto. Cependant, les échanges cryptographiques seront exonérés de la taxe.

Par conséquent, le ministère des Finances de la Thaïlande décide qu’une taxe de 15% sera prélevée sur les bénéfices cryptographiques à l’avenir. Cependant, jusqu’à présent, il n’est pas clair quand parler de profit. En outre, le contrôle et la surveillance dans la direction de l’espace crypto devraient augmenter à l’avenir.

Comment seront calculés les gains ?

Pour mieux comprendre, les gains issus du trading de crypto-monnaie sont considérés comme des revenus imposables selon l’article 40 de l’arrêté royal modifiant le code des impôts n°19. Au vu de l’expansion importante du marché de la crypto en 2021, les autorités financières envisagent désormais d’améliorer sa surveillance. des activités de négoce de devises dans le pays.

Par conséquent, selon Akalarp Yimwilai, co-fondateur et PDG de Zipmex Thaïlande : « Les calculs et les méthodes fiscales doivent être plus concis, clairs et faciles à comprendre. Plusieurs personnes que je connais sont prêtes à payer des impôts, mais elles ne savent pas comment les calculer.

Il a ajouté : « Zipmex a travaillé dur pour développer un système pour aider nos clients à calculer les profits et les pertes, mais c’est très difficile. Si le ministère dispose vraiment d’un système d’analyse de données si avancé qu’il peut calculer avec précision les revenus de crypto-monnaie, il serait très avantageux de le partager avec l’industrie.

De même, Sanjay Popli, co-fondateur de Cryptomind, propriétaire de Merkle Capital, a déclaré que de nombreux investisseurs ne savent toujours pas comment le service des revenus calculera les bénéfices et les pertes du trading de crypto-monnaies.

Je termine avec cette phrase de José Cecilio Del Valle : « Le gouvernement qui demande une augmentation d’impôt d’une main. Il doit avec l’autre chercher l’accroissement de richesse.

