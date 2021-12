La Thaïlande envisage de devenir une « société crypto-positive » – le gouverneur déclare que « la crypto, c’est l’avenir »

La Thaïlande est le berceau d’une «société crypto-positive» dans le but d’attirer les détenteurs de crypto et de stimuler le commerce de ses entreprises. Le pays espère récupérer une partie des 80 milliards de dollars de revenus perdus pour les entreprises en raison de la pandémie de Covid-19 et de sa conclusion future.

La Thaïlande envisage d’attirer les détenteurs de crypto

L’Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) travaille avec les régulateurs du pays pour permettre aux clients de payer plus facilement et plus facilement des crypto-monnaies dans le pays, a rapporté Bloomberg samedi en citant le gouverneur de la TAT Yuthasak Supasorn.

Le gouverneur a fait attention: «Il y a des gens qui sont devenus riches en détenant des monnaies numériques et qui pourraient vouloir utiliser la richesse dont ils ont besoin pour augmenter», précisant :

S’ils utilisent leurs devises ici sans avoir à les échanger, ou s’ils sont confrontés à des taxes gouvernementales, cela leur sera plus pratique.

Il a expliqué que l’autorité thaïlandaise des entreprises commerciales est le fondement d’une acceptation plus large des crypto-monnaies et qu’elle prévoit de les posséder in situ d’ici le retour des voyages dans le monde à la tradition.

L’accord est déjà mentionné avec la Thai Securities and Exchange Commission (SEC), la Banque du Royaume de Thaïlande (BOT) et Bitkub on-line Co., la plus importante bourse de cryptographie du pays, a découvert le gouverneur.

En outre, l’autorité peut trouver une toute nouvelle unité l’année prochaine pour gérer la fourniture de ses propres jetons cryptographiques, fabriquer une mallette et créer un tout nouveau système d’entreprise, a-t-il ajouté. La Thaïlande ne reconnaît actuellement pas les crypto-monnaies, comme le bitcoin et l’éther, comme étant tendres.

L’autorité thaïlandaise des entreprises commerciales vise à récupérer une partie des 80 milliards de dollars de revenus perdus en raison de la pandémie de Covid-19. En 2019, la Thaïlande a attiré près de quarante millions de voyageurs étrangers, générant plus de 60 milliards de dollars de revenus.

Cependant, le pays a fermé ses frontières pendant plus d’un an en raison de la pandémie. Il a récemment ouvert ses frontières aux voyageurs insensibles.

Yuthasak a indiqué que le Royaume de Thaïlande pourrait récupérer environ quatre-vingt-dixième de ses revenus commerciaux avant la pandémie en 2023 avec uniquement le nombre de touristes étrangers en 2019 « en obtenant quelqu’un comme Russell Crowe ou un détenteur de crypto comme Tim Cook pour voyager ici ».

Il s’attend à ce que le commerce des entreprises commerciales de la Thaïlande revienne aux niveaux d’avant Covid d’ici 2024, ajoutant que le pays vise un million de touristes dépensiers d’ici la demi-lune de l’année prochaine. Pendant ce temps, l’autorité espère que 100% des détenteurs de crypto-monnaies pourront éventuellement se promener dans le Royaume de Thaïlande.

Le gouverneur du TAT a déclaré :

La crypto est l’avenir, nous devons donc construire en Thaïlande une société crypto-positive pour accueillir ce groupe de touristes de qualité.

