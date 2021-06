15/06/2021 à 12:10 CEST

La Thaïlande a été le dernier pays à imposer une veto sur le trading de crypto-monnaie. La Commission de sécurité et de change de l’État de l’Asie du Sud-Est (SEC) a mis en place une interdiction des monnaies « meme » telles que Dogecoin. La semaine dernière, les bourses économiques ont reçu l’ordre de retirer ces pièces de la liste, ainsi que les NFT, la nouvelle façon d’acheter propriétés intellectuelles et artistiques numériques.

Selon la SEC, les nouvelles règles sont axées sur la protection consommateurs d’objets qui n’ont pas un « objectif clair » et dont les prix ont été boostés via les réseaux sociaux par des influenceurs. L’une de ces monnaies en particulier est le Dogecoin, qui est venu comme une blague sur Reddit et a été propulsé par Elon Musk. Le prix de celui-ci a a énormément fluctué en raison de sa volatilité, ce qui a entraîné son veto en Chine et des restrictions en Inde. Pendant ce temps, El Salvador a officialisé cette monnaie.

Les « jetons non fongibles », c’est-à-dire les NFT, ont également généré pas mal d’instabilité en début d’année. Cela a généré toute une vague d’usages douteux qui suscitent d’énormes attentes et des critiques très motivées. Par conséquent, il n’est pas surprenant que certains pays envisagent de les limiter. Bien que pour le moment, cela ressemble un peu à mettre des barrières sur le terrain en raison de la distribution du World Wide Web lui-même.