La Thaïlande n’interdit pas l’utilisation de la cryptographie pour les paiements, mais met en garde contre la fluctuation de la valeur

Les agents de la Banque de Thaïlande affirment que l’utilisation de la crypto-monnaie comme méthode de paiement n’est pas illégale. Cependant, ils complètent que les utilisateurs doivent être en mesure de régler les risques », ainsi que la fluctuation des prix.

Utiliser la crypto pour payer des biens et des services n’est pas illégal en Thaïlande

Sakkapop Panyanukul, directeur principal du département de politique financière de la Banque de Thaïlande (BOT), a traité la position de la banque centrale sur la crypto-monnaie.

Il a expliqué que la Banque de Thaïlande discutait actuellement de la manière de réglementer la crypto-monnaie avec la Commission thaïlandaise des opérations de bourse (SEC), les agences connectées et les parties prenantes. La banque vise à limiter les risques clients liés à l’utilisation de la crypto-monnaie pour les paiements.

Notant que certaines personnes utilisent déjà la crypto pour acheter des marchandises et des services en Thaïlande, le directeur a souligné :

« Ce n’est pas illégal… cependant [users] devrait être en mesure de se contenter des risques.

L’organisation financière thaïlandaise a précédemment mentionné que la crypto-monnaie n’est pas un moyen d’échange dans le pays et son utilisation comme moyen d’échange « constitue un commerce de troc entre le propriétaire de la qualité numérique et le fournisseur de produits et services, où que le rémunérateur et aussi le séquestre règle réciproquement tous les risques concernés.

Le directeur a poursuivi en mentionnant que « si des devises alternatives sont largement utilisées, cela aura un impact sur la capacité de la banque centrale à superviser l’économie. »

Un autre directeur principal de la Banque de Thaïlande, Chayawadee Chai-anant, a expliqué que de nombreuses banques centrales dans le monde partagent la même préoccupation quant au risque de cryptographie pour la stabilité monétaire. considérant les questions de réajustement concernant la stabilité monétaire, elle a précisé :

Actuellement, la Banque de Thaïlande n’interdit pas, mais s’inquiète de l’utilisation d’actifs numériques pour le paiement de produits et services en raison de leur fluctuation de valeur.

Pendant ce temps, la Banque centrale thaïlandaise a déclaré mardi qu’elle décourageait les banques d’affaires d’être directement concernées par les actifs cryptographiques du mercantilisme en raison des risques liés à la volatilité élevée de la valeur. Chai-anant a déclaré lors d’une conférence de presse :

Nous n’avons pas besoin que les banques soient directement concernées par le mercantilisme de la qualité numérique car les banques sont (responsables) des dépôts des clients et aussi du public et il y a un risque.

