La Thaïlande promeut le tourisme crypto avec TAT Coin

Dans le but de capitaliser sur la popularité croissante des crypto-monnaies et de rechercher de nouvelles façons de guérir le secteur du tourisme après la pandémie, le Autorité du tourisme de Thaïlande a décidé de lancer un jeton utilitaire baptisé TAT Coin pour attirer les détenteurs de crypto dans le pays.

La Thaïlande aide les opérateurs touristiques avec Tat Coin

TAT Coin fonctionnerait comme un jeton numérique pour permettre le transfert de titres de voyage et aider les opérateurs à gagner plus de liquidités. Cependant, selon le concept initial actuel, le jeton ne devrait pas être utilisé pour le commerce.

Les jetons utilitaires sont une solution lorsqu’une entreprise souhaite créer un coupon pouvant être échangé à l’avenir contre l’accès à ses services ou produits ; dans ce cas, les voyageurs pourront utiliser la pièce TAT précédemment achetée pour profiter des services touristiques que le pays offre.

Soulignant le potentiel des technologies telles que les crypto-monnaies et leur développement continu, Yuthasak Supasorn, gouverneur de l’Autorité du tourisme de Thaïlande, a déclaré que l’introduction du jeton TAT encouragera les détenteurs de crypto-monnaie et augmentera la compétitivité de l’industrie touristique thaïlandaise.

Il a en outre déclaré au Bangkok Post :

“Nous devons préparer l’infrastructure numérique et l’alphabétisation numérique pour nos opérateurs touristiques afin de commencer le tourisme cryptographique, car le modèle commercial traditionnel pourrait ne pas être en mesure de suivre les nouveaux changements”.

L’idée de la pièce TAT est toujours à l’étude car la Tourism Authority devra désormais examiner la conformité avec les lois cryptographiques actuelles, en particulier après la La Securities and Exchanges Commission thaïlandaise a interdit les NFT et des pièces meme du pays en juin pour manque de substance et de but.

TAT Coin vise à attirer les détenteurs de crypto dans le pays.

La pièce TAT encourage le crypto-tourisme dans le pays

L’initiative vise à promouvoir Le nouveau crypto-tourisme en Thaïlande et atteindre à la fois des objectifs à court terme, tels que l’augmentation des revenus en attirant des visiteurs potentiels, et des objectifs à long terme en s’associant avec l’échange de crypto-monnaie local populaire Bitkub et développer une plate-forme pour les touristes qui inclut le jeton TAT.

Un autre projet ayant le même objectif a également été proposé : offrir des services de carte de débit BTC dans les aéroports pour faciliter les options de paiement alternatives pour les « nomades de la crypto-monnaie », sans avoir à payer des frais élevés aux guichets automatiques ou aux bureaux de change.

Pour renforcer la stratégie, la Banque de Thaïlande (BOT) a préparé des lignes directrices pour le développement et le test d’une monnaie numérique de banque centrale de détail (CBDC) qu’elle a l’intention d’émettre au deuxième trimestre de l’année prochaine.

La Thaïlande rejoint une longue liste de pays cherchant à adopter des crypto-monnaies pour soutenir la croissance économique dans un monde post-pandémique, et pense que cette décision attirera des touristes des États-Unis, du Japon et d’Europe, où les marchés de la cryptographie sont plus développés et accessibles.