La théorie critique de la race a déclenché une guerre civile dans l’éducation américaine ⋆ 10z viral

Mardi, une réunion du conseil scolaire du nord de l’État de New York a failli dégénérer en bagarre après qu’un membre du conseil scolaire a qualifié un père de « trou ** » et a tenté de le frapper. Le même jour, une enseignante d’anglais dans une école préparatoire privée du New Jersey a annoncé qu’elle démissionnerait en raison de “la culture hostile de conformité et de peur qui s’est emparée de notre école”. Toujours le même jour en Virginie, un enseignant a encouragé les parents, les élèves et les enseignants à se révolter contre l’idéologie qui s’infiltre dans son district scolaire.

Ces épisodes et bien d’autres comme eux illustrent comment la théorie critique marxiste de la race (CRT) a déclenché une guerre civile dans l’éducation américaine. Alors que les conseils scolaires, les administrateurs et de nombreux enseignants ont lancé un coup d’État pour enseigner la CRT dans les salles de classe, de nombreux parents, enseignants et dirigeants ripostent. Bien que ce conflit puisse s’effondrer selon des lignes politiques, le CRT représente un rejet des idéaux les plus élevés de l’Amérique et les libéraux devraient se joindre aux conservateurs pour s’y opposer.

Le CRT justifie le racisme flagrant au nom de la promotion de « l’équité ». L’un de ses architectes a même soutenu la discrimination raciale pour contrer les discriminations historiques et a appelé à une bureaucratie totalitaire pour faire respecter sa vision de l’« équité ». Ce nouveau racisme se fait passer pour « antiraciste », mais il juge les gens en fonction de la couleur de leur peau, et non du contenu de leur caractère.

Les penseurs marxistes ont inventé la théorie critique de la race (CRT) afin de bouleverser la société en affirmant que le racisme caché imprègne les institutions américaines. CRT enseigne aux gens à saisir toute disparité raciale comme preuve ipso facto de discrimination raciale, malgré les interdictions claires de la discrimination raciale dans la loi fédérale. Les défenseurs prétendent que le statu quo américain est raciste – sinon « suprémaciste blanc » – donc des mesures extrêmes pour inverser les injustices historiques sont la seule option « antiraciste ».

Puisque la société américaine doit être secrètement raciste, les défenseurs du CRT attribuent divers aspects de la société à l’impact néfaste de la « blancheur ». Le Smithsonian a brièvement publié une infographie « outil pédagogique » sur la « blancheur ». Cette infographie affirmait que la famille nucléaire, la science, le capitalisme, la tradition judéo-chrétienne, l’individualisme, la «pensée linéaire objective et rationnelle» et même des valeurs telles que «être poli» sont des aspects de la blancheur oppressante. Le Smithsonian a supprimé à juste titre le graphique après avoir été critiqué, mais cet incident illustre à quel point le CRT est devenu le courant dominant.

Le CRT a conduit les enseignants et les auteurs à faire des commentaires sur les Blancs qui seraient universellement condamnés s’ils étaient dirigés contre une autre race.

Les partisans du CRT assimilent la « blancheur » à l’oppression raciale, qualifiant subtilement tous les blancs d’oppresseurs racistes. Le Dr Chanequa Walker-Barnes, professeur agrégé de théologie pratique à l’Université Mercer, a publié une dévotion qui comprenait une prière demandant à Dieu de « s’il vous plaît, aidez-moi à haïr les Blancs. Ou du moins de vouloir les détester.

Le Dr Aruna Khilanani, une psychiatre qui a donné une conférence à la faculté de médecine de l’Université de Yale, a déclaré que « les Blancs sont fous », les décrivant comme des « prédateurs déments et violents ». Elle a ouvertement discuté de ses «fantasmes de décharger un revolver dans la tête de toute personne blanche qui se mettrait sur mon chemin, d’enterrer son corps et d’essuyer mes mains ensanglantées alors que je m’éloignais relativement sans culpabilité avec un rebond dans ma démarche. Comme si j’avais fait une putain de faveur au monde. Yale a condamné ses propos, deux mois après les avoir prononcés.

