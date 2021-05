La théorie critique de la race illumine le plan des démocrates pour mettre fin à des élections honnêtes

La façon dont les droits sont perçus – individuels ou collectifs – explique le vif désaccord d’aujourd’hui sur les règles de conduite des élections, tant au Congrès que dans les États qui envisagent des projets de loi sur l’intégrité électorale.

Les démocrates – en particulier la variété extrémiste dominante – considèrent les droits à travers le prisme collectif de la race. La théorie critique des races (CRT), basée sur le marxisme, est essentielle pour comprendre leurs objectifs. CRT soutient que le personnage n’est pas pertinent et que le trait immuable de la race est primordial.

Ainsi, par définition, toutes les politiques sont des «politiques identitaires», comme l’ont déclaré les professeurs Ian Haney-Lopez et Cheryl I. Harris de l’Université de Californie à la Berkeley School of Law, co-fondateurs d’études critiques sur les races à la UCLA School of Law, pendant une table ronde en octobre dernier sur le CRT et l’élection de 2020.

À gauche, certains électeurs sont plus égaux que d’autres

Écrivant pour le Washington Monthly en février, David Adkins était plus direct, écrivant que «l’obsession des républicains pour les nouvelles lois de suppression des électeurs pour résoudre un problème de« fraude électorale »qui n’existe pas» équivaut à «de nouvelles lois Jim Crow» au service de « le parti de l’identité chrétienne blanche. De plus, il affirme que tout le parti de «la suprématie blanche, des préjugés bibliques et de la misogynie» a quitté «l’opposition, la suppression des électeurs et les juges».

Le regretté professeur de droit Fordham, Terry Smith, affirmait dans son livre «Whitelash: Unmasking White Grievance at the Ballot Box» que le Collège électoral et le Sénat américain devaient être modifiés pour les rendre plus démocratiques. Smith a revendiqué des preuves d’un comportement de vote racial lors de l’élection présidentielle de 2016 – l’élection qui a immédiatement suivi les deux victoires électorales de Barack Obama. Il a ensuite suggéré que les tribunaux pourraient être enrôlés pour déterminer quand les électeurs étaient indûment biaisés par la race et imposer ensuite des recours, du type que l’on suppose «corriger» les «mauvais» résultats des élections.

Parce que les gauchistes considèrent que le système est intrinsèquement raciste, alors tout est justifié dans l’obtention de résultats égaux pour réparer les péchés passés et le racisme systémique actuel. Sous cet impératif, les élections – et le vote – ne sont que des moyens pour parvenir à une fin: redistribuer la richesse et le pouvoir des nantis aux démunis. Un scrutin secret dans l’intimité de l’isoloir est un anachronisme, et les mesures visant à rendre la fraude électorale difficile sont dénoncées comme une suppression des électeurs.

Dans son monde idéal, la gauche d’aujourd’hui ferait un recensement plutôt que de tenir une élection.

Voter en tant que droit de groupe, pas en tant que droit individuel

L’ironie historique amère ici est que John C. Calhoun, le membre du Congrès, sénateur et vice-président qui était un fervent partisan de l’esclavage, serait d’accord avec l’idée de la race déterminant les résultats politiques. Sa théorie des majorités concurrentes a été adoptée par les adhérents du CRT et leurs proto-fondateurs il y a des décennies. Les majorités au sein de groupes identifiables déterminent une majorité concurrente – le mot clé ici étant «groupes».

Rappelons la nomination ratée par le président Bill Clinton de Lani Guinier au poste de procureur général adjoint pour les droits civils en 1993. Guinier a spécifiquement contesté le concept du vote en tant que droit individuel et non en tant que droit de groupe. Ses points de vue sont désormais courants parmi les dirigeants du Parti démocrate.

Cette croyance fondamentale rend impossible le compromis sur la conduite des élections parce que trop de démocrates estiment que les élections doivent servir l’objectif de rectifier le racisme plutôt que de simplement servir de véhicule au choix du public en matière de représentation. Dans cette construction, les élections ne sont même pas partisanes; ils sont plutôt raciaux. Les élections doivent donc avoir un résultat prédéterminé – elles doivent plier l’arc de l’histoire vers la justice raciale (telle que continuellement redéfinie par l’Avant-garde des réveillés).

Ceux qui défendent la vision américaine traditionnelle des élections – libres, ouvertes et au scrutin secret – semblent souvent désavantagés pour deux raisons: ils ne reconnaissent pas la nature de l’opposition et ne sont éclairés que sporadiquement par les premiers principes. En conséquence, trop souvent leurs arguments se transforment souvent en instinct partisan reposant sur des points de discussion ossifiés. Cela peut jouer dans les revendications de «suppression des électeurs» de l’opposition CRT.

Les mesures d’intégrité électorale, correctement conçues, renforcent le fondement moral du vote libre d’un citoyen individuel – l’acte civique sacré consistant à voter à bulletin secret représentant le choix de l’électeur non dilué par la fraude, non encombré par la coercition et non lié par le prédéterminisme racial.

Détruire le scrutin secret

L’effort visant à abolir les protections électorales traditionnelles au service de la politique d’identité de groupe est bien antérieur au COVID-19. En 2016 et 2017, la législature californienne a adopté deux projets de loi mettant fin à la résistance historique de l’État au trafic de bulletins de vote.

Les agents pouvaient désormais être payés, au scrutin, pour faire du porte-à-porte et dans des maisons de repos pour recueillir les votes. La méthode exigeait beaucoup de main-d’œuvre et employait fréquemment des bataillons de militants syndicaux, avec le Syndicat international des employés des services radicaux au premier plan.

Les trafiquants de bulletins de vote visitaient les domiciles des nouveaux électeurs et les poussaient à demander un bulletin de vote par la poste. Les trafiquants de bulletins de vote retournaient alors à la résidence lorsque le bulletin de vote était posté et continuaient à revenir jusqu’à ce qu’ils obtiennent le bulletin de vote ou, si l’électeur inscrit n’était pas motivé à voter, les «aidaient» à voter.

Bien sûr, voter sur la table de la cuisine pendant qu’un trafiquant de bulletins de vote plane au-dessus de votre épaule, ce n’est guère de voter à bulletin secret, mais ce n’est pas la question. Gagnant. C’est le but.

En cela, les modifications électorales de la Californie ont transformé son processus de vote en quelque chose qui s’apparente à une élection de chèque de carte syndicale, avec 22 millions d’électeurs soumis à la pression des organisateurs syndicaux. Les élections de 2018 en Californie ont validé le code électoral affaibli, les démocrates surpassant les résultats nationaux, remportant trois sièges au Sénat de l’État, cinq à l’Assemblée de l’État et sept sièges à la Chambre des représentants des États-Unis.

Tirant douloureusement leurs leçons, les républicains ont riposté en 2020, récupérant quatre des sept sièges du Congrès précédemment perdus en déployant des urnes devant les églises et les expositions d’armes à feu.

Chers républicains, ne faites pas ce que la Californie a fait

Contrairement à la Californie, le Texas demande une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement pour voter en personne. Il n’y a pas de telle garantie lors du vote par correspondance, c’est pourquoi la loi électorale du Texas a cherché à limiter le vote par correspondance aux personnes de 65 ans et plus, aux personnes handicapées et à celles qui ne sont pas dans leur pays d’origine pendant une élection.

Le Texas a resserré ses règles contre le trafic de bulletins de vote payés en 2017 (j’ai témoigné pour le projet de loi). Même ainsi, au cours du cycle électoral de 2018, l’utilisation des bulletins de vote par la poste s’est considérablement développée alors que le sénateur Ted Cruz a combattu le défi de 80 millions de dollars du représentant Beto O’Rourke (soutenu par des millions d’autres versés dans le Lone Star State dans l’effort perpétuel pour devient bleu Texas). Des preuves statistiques suggèrent que les agents de campagne et les groupes indépendants ont considérablement élargi l’utilisation des bulletins de vote par correspondance – même au point de violer les restrictions de la loi électorale – pour aider dans l’effort de battre Cruz.

En cela, l’effort de vote par correspondance au Texas en 2018 a vu le déploiement partisan à l’échelle de l’État de ce qui était auparavant couramment utilisé pour permettre une simple corruption locale dans les jardins. Les techniques corrompues des machines politiques utilisées pour récolter les voix des personnes âgées et des pauvres étaient désormais testées auprès d’un groupe démographique plus large dans une zone géographique plus large.

Cela est parfaitement logique si l’on considère que la gauche informée par le CRT considère le vote comme une droite collective. Ils croient que les personnes âgées, les infirmes et les minorités voteraient d’une certaine manière – s’ils savaient ce qui leur convient le mieux. En conséquence, lorsqu’un trafiquant de bulletins de vote, travaillant pour le compte du collectif, «aide» quelqu’un à voter de la bonne manière, il accomplit une tâche juste.

Comme pour la Géorgie, le Texas envisage activement de légiférer pour sécuriser ses élections, réduisant ainsi les risques de fraude. Une certaine forme d’identification des électeurs pour les bulletins de vote par correspondance devrait faire partie de cet effort, comme cela est maintenant requis dans six autres États.

Une dernière note sur les bulletins de vote par correspondance qui éclaire également le moment. Pendant plus de deux décennies, le New York Times a mis en garde contre la vulnérabilité des bulletins de vote par correspondance à la fraude – jusqu’à ce qu’il ne soit plus utile de le faire en 2020.

Ce qui est en jeu?

Au niveau fédéral, HR 1 a adopté la Chambre des représentants sur un vote de 220 voix contre 210 le 3 mars. Il attend un sort incertain au Sénat américain. Le projet de loi imposerait des normes californiennes à toutes les élections fédérales du pays.

Les «normes californiennes» dans ce contexte signifient essentiellement pas de normes: pas de vérification de l’éligibilité des électeurs, pas d’identification efficace des électeurs, pas de mise à jour appropriée des listes électorales et une expansion significative du vote par correspondance – la forme de vote la plus vulnérable à la fraude, à la manipulation, et l’intimidation des électeurs.

HR 1 est probablement une portée fédérale inconstitutionnelle, malgré l’invocation pieuse par le projet de loi du «pouvoir en vertu de l’article 5 du quatorzième amendement de protéger le droit de vote». Cela dit, il pourrait écraser l’obstruction systématique (maintenant considérée comme une relique raciste face à une histoire de 232 ans au contraire) sur son chemin vers le bureau du président Joe Biden.

Si HR 1 devient loi, certains États prévoient de bifurquer leurs élections, fédérales et toutes autres, pour éviter ce bulldozer fédéral de tout semblant d’intégrité électorale. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a fait remarquer lors d’une interview à Fox News que «le gouvernement fédéral peut… (constitutionnellement)… réglementer les élections en ce qui concerne les fonctionnaires fédéraux. Cependant, ils ne peuvent pas réglementer les élections concernant les représentants de l’État. Et donc des États comme le Texas et d’autres États, nous allons simplement nous retirer des élections en même temps que les élections fédérales, afin que nous puissions garantir l’intégrité du processus électoral au Texas, quel que soit le HR 1 Est-ce que.”

La version du projet de loi du Sénat américain, SB 1, doit être approuvée par le comité le 11 mai.

La bataille pour réparer les garanties électorales affaiblies par le droit bien financé de la gauche à la veille des élections de 2020 ne consiste pas à élargir la possibilité de voter ou à supprimer les électeurs. Il s’agit de fermer les voies à la fraude électorale au service d’un cadre de gauche motivé par la théorie critique de la race – une avant-garde qui voit l’Amérique et sa Constitution comme méritant irrémédiablement la destruction.

Chuck DeVore est vice-président des initiatives nationales à la Texas Public Policy Foundation et a siégé à l’Assemblée de l’État de Californie de 2004 à 2010.