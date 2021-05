La théorie critique de la race occupe le devant de la scène dans le nouveau projet de loi ⋆ .

Deux représentants de la Caroline du Nord ont mis la théorie critique de la race sur le devant de la scène à Washington, DC. Les représentants Madison Cawthorn (R-NC) et Virginia Foxx (R-NC) ont proposé le PEACE Act. Le projet de loi modifie la Loi de crédits consolidée, interdisant aux fonds fédéraux d’aller aux écoles qui font la promotion de la théorie critique de la race.

La théorie critique de la race est devenue le sujet de discussion à travers le pays en tant que facteur contributif à bon nombre des problèmes qui se produisent actuellement dans notre pays. Black Lives Matter et d’autres groupes radicaux de gauche trouvent leur fondement dans la théorie critique de la race. L’idée enseigne également que l’histoire américaine n’est pas celle d’une nation libre, mais plutôt celle qui a été établie pour perpétuer l’esclavage. Si l’esclavage faisait partie de l’histoire de notre nation, il n’avait rien à voir avec la fondation de notre nation.

Dans une déclaration à Fox News, le représentant Foxx a déclaré: «Nous sommes une collection des échecs et des succès des générations passées pour créer une nation fondée sur l’idée que tous les peuples sont créés égaux. C’est ce que nos écoles devraient enseigner à nos jeunes, que peu importe votre parcours, il y a de la place pour que vous réussissiez en Amérique. Le représentant Cawthorn a déclaré: «Cette législation garantira que la théorie critique de la race sera démantelée et que les enfants américains apprendront la véritable histoire américaine, et non la fausse hystérie anarchique.»

Les États, comme la Floride et le Tennessee, ont rapidement pris des mesures pour empêcher que la théorie critique des races ne soit enseignée dans leurs États. Le Texas, l’Oklahoma, l’Idaho et la Caroline du Nord ont tous adopté ou travaillent à adopter des mesures interdisant également l’enseignement de la théorie dans les écoles.

Le lieutenant-gouverneur de la Caroline du Nord, Mark Robinson, a mis sur pied un groupe de travail pour lutter contre l’endoctrinement en classe en utilisant des éléments comme la théorie critique des races. Robinson a été personnellement attaqué pour son travail contre la gauche radicale, alors même qu’ils l’ont attaqué en tant que raciste étant le premier lieutenant-gouverneur noir de l’histoire de la Caroline du Nord.

La théorie critique de la race est une ramification de la théorie critique, une partie des idées marxistes dangereuses que la gauche radicale a utilisées pour pousser le changement à travers le pays. Il est d’une importance vitale que vous compreniez que ces choses qui se produisent sont bien plus que de simples actions à travers le pays, mais plutôt une partie d’une grande révolution marxiste.

La législation proposée par Cawthorn et Foxx échouera sans aucun doute ou sera peut-être même considérée dans la maison contrôlée par les démocrates. C’est une première étape importante pour éduquer tout le monde et continuer à faire pression sur la gauche radicale pour qu’elle expose ses actions et ses désirs.

