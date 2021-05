La théorie critique de la race vient dans mon jardin [With Comment by John] ⋆ 10z viral

On demande aux étudiants: «Qu’est-ce que White Privilege?» et sont informés que le privilège des Blancs comprend, entre autres: avoir «une relation positive avec la police, en général»; . . .

La classe est fournie des «définitions» créées par www.racialequitytools.org. Les termes définis incluent:

«Black Lives Matter», qui est défini comme «un mouvement politique pour lutter contre la violence systémique et étatique contre les Afro-Américains». Il affirme que «Black Lives Matter est une intervention idéologique et politique dans un monde où la vie des Noirs est systématiquement et intentionnellement visée par la mort.»

Le «pouvoir», défini entre autres comme: «La richesse, la blancheur, la citoyenneté, le patriarcat, l’hétérosexisme et l’éducation sont quelques mécanismes sociaux clés par lesquels le pouvoir opère.»

«Politiques racistes», est défini avec la déclaration, «Il n’existe pas de politique non raciste ou neutre sur le plan racial.»

«White Privilege», qui est défini comme «à l’ensemble incontesté et non acquis d’avantages, de droits, d’avantages et de choix accordés aux personnes uniquement parce qu’elles sont blanches.» Et la «structure du privilège des blancs» est décrite comme «un système de domination blanche qui crée et maintient des systèmes de croyances qui font que les avantages et les inconvénients raciaux actuels semblent normaux.»

Sous le titre «Suprématie blanche», La «culture de la suprématie blanche» est définie comme faisant référence «aux normes de comportement et aux modes de fonctionnement dominants et incontestés incarnés par la grande majorité des institutions aux États-Unis». La culture de la suprématie blanche est en outre définie comme «le ciment qui lie les institutions contrôlées par les blancs dans des systèmes et les systèmes contrôlés par les blancs dans le système mondial de suprématie blanche».