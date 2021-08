La théorie critique de la race vise à assassiner les âmes des enfants blancs 10z viral

in

Un de mes amis m’a raconté une véritable histoire apocryphe. C’est un « libéral » à l’ancienne et un ardent défenseur de l’éducation publique.

Les blocages de Covid-19 lui ont laissé plus de temps pour assister discrètement aux cours en ligne de son fils de sixième année. Un après-midi, il a observé un devoir dans une classe d’anglais dans lequel tous les étudiants blancs devaient placer leurs bras à côté d’un sac en papier brun.

L’enseignante, une femme blanche, leur a demandé s’ils avaient remarqué une différence de couleur entre leur peau et le sac en papier brun. Les étudiants blancs acquiescèrent verbalement. L’enseignant a ensuite demandé si la couleur du sac ressemblait à la couleur de la peau de certains camarades de classe qui s’identifient comme noirs.

L’enseignant a alors annoncé : « Si votre couleur de peau est différente de la couleur du sac en papier, alors vous faites partie d’un problème américain connu sous le nom de ‘racisme systémique’ qui fait un mal irréparable à tous les noirs et bruns. De plus, si vous vous identifiez comme blanc, vous bénéficiez de quelque chose appelé « privilège blanc », ce qui signifie que vous pratiquez le racisme tous les jours sans le savoir. » L’enseignant a ensuite demandé à la classe s’ils avaient déjà entendu le terme « réparations ».

Par sentiment de protection paternelle viscérale, mon ami a éteint l’ordinateur de son fils et lui a dit d’aller dans sa chambre. Il m’a dit qu’il se tenait là, tremblant d’incrédulité.

C’est ce qu’on appelle le meurtre de l’âme de quelqu’un

Je lui ai dit que son fils était pris en otage par une nouvelle philosophie nationale appelée théorie critique de la race, un programme d’eugénisme moral. Son fils était resocialisé pour devenir un ennemi de sa famille, de lui-même et de l’État. Le meurtre de l’âme de son fils se déroulait sous ses yeux.

À l’âge de 12 ans, ce jeune homme n’avait commis aucun préjudice flagrant contre une personne noire, mais on lui apprenait à sentir qu’il était la cause de tous les préjudices infligés aux Noirs. Son fils, dis-je, allait grandir dans le ressentiment envers les Noirs et la haine de soi.

Par le pouvoir de sa blancheur, il pouvait causer beaucoup de mal tout en soulageant la misère et la souffrance des Noirs. Il se sentirait comme un monstre pour avoir détenu ce pouvoir. Simultanément, il se sentirait comme le diable pour ne pas avoir exercé ce pouvoir de rectifier toute asymétrie entre les Noirs et les Blancs, que les disparités soient ou non causées par le racisme.

Il ne lui suffirait pas de ne pas être raciste. Il lui faudrait prouver qu’il était aussi un « antiraciste ». Le programme de cet enfant continuerait d’inclure une phalange de nihilistes progressistes qui appelleraient à l’anéantissement de la « blancheur », ce que son esprit finirait par comprendre comme l’anéantissement de tous les blancs, y compris lui-même.

J’ai dit à mon ami que son fils risquait non seulement de devenir un raciste, mais aussi un suprémaciste blanc qui se détestait lui-même. Il pouvait en venir à croire que devenir un suprémaciste blanc serait sa seule position par défaut pour protéger sa vie de cet assaut.

Peu importe ce que vous appelez cela, c’est le mal

De nombreux praticiens de la théorie critique de la race voudraient nous faire croire qu’ils ne font pas partie des programmes d’eugénisme moral qui imprègnent les domaines d’apprentissage de la maternelle à la 12e année jusqu’aux universités. Pourtant, les appels à l’abolition de la « blancheur », expurgent les cours de tous les penseurs européens, et les attaques contre la liberté d’expression font partie de leur agenda.

Ils appellent à l’équité, ce qui signifie l’égalité des résultats plus les réparations ; l’inclusion, qui est un discours restreint interdisant tout ce que certains trouvent offensant ; et la diversité, qui est une violation de l’identité individuelle et de la conformité intellectuelle imposée. La « compétence culturelle » et la « pertinence » signifient répondre aux stéréotypes des groupes identitaires qui se traduisent par un chèque en blanc pour informer les gens qu’ils ne sont pas « sensibilisés à la culture » ​​et qu’ils doivent modifier leur comportement. Ils croient que la dissidence est la preuve du sectarisme racial.

C’est une forme d’endoctrinement de masse. Ce sont les stratégies pour endoctriner les gens dans la théorie critique de la race (CRT).

La théorie critique de la race fait peur aux gens raides

J’ai enseigné le CRT en tant qu’étudiant diplômé tout en poursuivant mon doctorat. il y a plus de 25 ans. Je peux affirmer avec certitude que, comme toute idée pathogène, le CRT a transformé plusieurs variantes mutantes.

Des gens de Ta-Nehisi Coates à Ibram X. Kendi et Robin DiAngelo promulguent une variante du CRT. Ils insistent sur le fait que les personnes d’ascendance européenne rendent la société raciste dans leur propre intérêt. Ils insistent sur le fait que le racisme est systémique et qu’il est présent même si personne n’est raciste. Ils prétendent que toutes les disparités dans les résultats des groupes sont dues à des systèmes racistes.

L’application de toutes ces itérations de CRT a fait peur à beaucoup de gens. Un ancien vice-président de JP Morgan m’a dit que son entreprise avait donné des millions de dollars à Black Lives Matter, qui lance le langage CRT pour renforcer ses revendications, de sorte que lorsque les massacres arriveront, les responsables espèrent qu’ils seront les derniers à être déchiquetés ou, au mieux, ils pourraient obtenir un point d’entrée pour négocier pour leur vie.

Je ne peux pas marcher n’importe où dans plusieurs villes d’un quartier américain sans voir une affiche BLM gravée dans les vitrines des magasins. J’ai du mal à croire que les gens qui dirigent de telles entreprises soutiennent vraiment l’axe socialiste-communiste radicalement pro-marxiste du BLM.

Les Américains vivent une peur et une intimidation réelles. C’est une peur qu’une guerre se prépare. Lorsque les foules reviennent pour piller et incendier nos villes et mener une insurrection économique à l’intérieur de notre république, certaines personnes espèrent pouvoir échapper au carnage avec des pots-de-vin.

La honte nucléaire

Les objectifs du CRT sont d’anéantir les âmes des Blancs, de les paralyser moralement via un processus prolongé de culpabilité, de honte, d’embarras et d’extorsion. L’appel à abolir la « blancheur », un élément de base désormais des « études sur la blancheur », CRT, et tous les programmes de justice sociale dans nos écoles, est un surnom euphémique – une métaphore de la mort avec une large portée.

CRT promeut son programme de mort en remettant votre âme à tout proxénète et arnaqueur de race qui utilise ses arguments corporels et émotionnels contre la pigmentation de votre propre peau. C’est un plan d’extinction raciale. C’est la solution finale des personnes qui se sont retirées d’une partie importante de l’humanité, se transformant en misanthropes.

Notre nouvelle philosophie nationale déploie le relativisme moral et la suppression de la dissidence en criminalisant la raison et la logique en tant qu’arbitres appropriés des revendications de vérité. Se haïr d’être blanc, même si une telle identité d’attribution peut ne rien signifier pour vous personnellement, c’est, en fin de compte, vous amener à déshumaniser votre vie.

S’ils peuvent accuser de jeunes enfants blancs d’avoir « tué par l’esprit » des enfants noirs, comme c’est le cas d’un canard populaire du CRT, alors les enfants finiront par penser que leurs valeurs et leurs pensées, dont aucune ne peut être redistribuée, sont le produit de leur péché originel. pas leurs vertus.

Le but final de ceci est la tyrannie collectiviste

Ceux dont les âmes sont en train d’être nationalisées dans nos institutions seront les fabricants du socialisme-communisme. Boucs émissaires racialement et censés expier toutes les disparités sociales et économiques entre eux et les Noirs, ils seront convaincus que le communisme est le grand élixir de toutes les maladies qu’eux-mêmes et leurs ancêtres ont infligées à une race concurrente.

Jusqu’à ce que les gens réalisent que le CRT est une doctrine d’extinction dans le seul but de dépouiller chaque personne blanche de toutes les défenses dont elle dispose pour protéger son estime de soi, son libre arbitre et son libre arbitre, ils seront la proie de chaque ballast social haïssant les Américains et aimant le marxisme. se faisant passer pour un agent de changement pour le bien.

Un élève de sixième année peut douter de lui-même lorsqu’on lui dit de telles choses en raison de l’absence d’une identité émergente qui puisse suivre ses succès dans le monde contre des forces qui chercheraient à l’effacer. L’estime de soi de cet enfant peut être détruite en lui disant que, par un processus de prédestination chimique, il abrite génétiquement les graines d’un oppresseur. Il est porteur d’un pathogène génétique : la blancheur.

Cette blancheur est déterministe et destructrice du libre arbitre des autres. Il doit « démocratiser » ses talents naturels et cultivés que les autres ne possèdent pas. Il doit à un moment donné voir le mérite comme un jeu d’escroquerie que ses ancêtres ont construit pour maintenir les Noirs en dehors du domaine de l’inclusion universelle.

Faut-il s’étonner qu’en tant que professeur d’université depuis 24 ans, j’observe des étudiants entrer à l’université convaincus que l’univers est contre eux et que la vie à l’université est un stylo de maintien inutile qui aspirera encore plus la joie et la vitalité de la vie qu’ils pourraient avoir autrefois possédés alors qu’ils savaient qui ils étaient avant que l’infâme CRT ne leur dise qui ils devaient être ?

Ces enfants souffrent du traumatisme d’être soumis à un eugénisme social qui les encourage à ressentir de la haine envers eux-mêmes en fonction de la couleur de leur peau. C’est notre république. Et ce sont nos enfants, quelle que soit leur couleur.

Il est temps de les sauver des tueurs d’âmes obsédés par leur transformation en clones pour la création d’une Amérique dans laquelle peu d’entre nous veulent vivre. Le monde qu’ils désirent peut être gagné. C’est à nous de tuer les dragons et de redonner aux enfants leurs belles âmes.