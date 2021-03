La théorie critique des races remet en question les programmes de la Convention baptiste du Sud ⋆ .

(Ridofranz / .)

Cela amènera-t-il une vénérable institution à réduire ses programmes d’adoption?

Créer un «mouvement d’églises qui engage tous les peuples d’Amérique, pas seulement un type. . . . C’est très difficile,. . . et quiconque dit que ce n’est pas vrai ne l’a jamais fait. Ces paroles de JD Greear, le 62e président de la Southern Baptist Convention, arrivent au dernier moment difficile pour la plus grande dénomination des États-Unis. Grear, pour sa part, tente de trouver un terrain d’entente entre les membres de l’église qui (selon ses propres termes) considèrent le «sud» comme plus important que le «baptiste» et ceux qui ont adopté la théorie critique de la race (CRT), l’idée selon laquelle le péché du racisme est collectif et toujours présent. Il y a quelques mois, deux éminents pasteurs noirs ont quitté la dénomination après qu’un groupe de présidents de séminaire a publié une déclaration disant que CRT est incompatible avec la déclaration de foi de la SBC.

Depuis lors, les deux parties ont fait des allers-retours sur ce qu’est exactement la théorie critique de la race et si elle diminue le rôle du pardon dans un contexte religieux ou l’idée que tous les gens ont une valeur égale aux yeux de Dieu. Il est tentant pour les gens sur les bancs de lever la main et de rejeter cela comme un débat politisé sur la question de savoir si les chrétiens sont racistes ou un différend sur des abstractions académiques.

La vérité, cependant, est que cette controverse sur la théorie critique de la race pourrait avoir des implications réelles pour une population qui est déjà parmi les plus vulnérables – les enfants dans le système de placement familial. Ces dernières années, les congrégations évangéliques, y compris un grand nombre de baptistes du Sud, ont mené une révolution dans le placement familial et l’adoption. Ils ont formé des centaines de ministères et d’autres organisations voués au recrutement, à la formation et au soutien des familles qui accueillent ou adoptent des enfants hors de la famille d’accueil. Et leurs efforts ont été couronnés de succès, à la fois en attirant plus de gens dans le système, mais aussi en leur donnant l’éducation et l’aide dont ils ont besoin pour y rester à long terme.

Il y a, bien sûr, un nombre disproportionnellement élevé d’enfants noirs dans le système de placement familial et un nombre disproportionnellement faible de familles d’accueil et adoptives noires (non apparentées). Et donc, inévitablement, de nombreuses familles qui se portent volontaires pour accueillir ou adopter ne ressemblent pas aux enfants dont elles s’occupent. Il fut un temps où ce développement aurait été célébré comme un triomphe de la tolérance et de l’harmonie raciale. Mais ce moment n’est pas aujourd’hui. Au lieu de cela, il n’est pas rare que nos élites culturelles remettent en question ces relations interraciales.

Un article récent d’universitaires de la Brookings Institution a cité comme toujours «pertinent» aujourd’hui la déclaration de 1972 contre l’adoption transraciale par l’Association nationale des travailleurs sociaux noirs: «Seule une famille noire peut transmettre les subtilités émotionnelles et sensibles de la perception et de la réaction essentielles pour une Survie de l’enfant noir dans une société raciste. »

Et ce ne sont pas seulement les commentateurs laïques qui ont fait cette affirmation. Un article du magazine catholique America a également cité la même déclaration et ajouté que les parents blancs qui adoptent des enfants noirs «établissent une situation qui risque de répéter un récit dangereux: les Blancs sont les sauveteurs bienveillants et les patrons des Noirs nécessiteux. Il est donc important de dire dès le début que lorsque les parents blancs adoptent un enfant d’une autre race ou ethnie, ils privent cet enfant d’une ressource profondément précieuse: une mère et / ou un père qui peuvent guider cet enfant dans la navigation de la culture américaine en tant que une minorité et peut également relier cet enfant au riche héritage culturel qui est son droit de naissance. »

Bien que la plupart des Américains aient été largement isolés ou insensibles à ces idées, elles se répandent. Dire aux parents nourriciers et adoptifs potentiels qu’ils sont responsables de «priver cet enfant» est un jeu dangereux – et susceptible d’entraîner une réticence de plus en plus de parents à s’engager. Pourquoi voudriez-vous faire partie du problème?

Et si la théorie critique de la race est arrivée dans les séminaires baptistes du Sud, ces idées se répandent beaucoup plus vite que nous ne le pensons. John Wilson, l’ancien rédacteur en chef de Books & Culture, une revue littéraire évangélique, me dit que «ces idées ont pris pied dans des circonscriptions qui, à première vue, ne seraient pas si vulnérables à y adhérer». Wilson, qui vit à proximité et a de nombreux amis au Wheaton College, une école évangélique phare, dit que même là-bas, «c’est souvent encadré car il faut accepter les effusions de quelqu’un comme Ibram X. Kendi » (qui a critiqué la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett pour ses adoptions transraciales). Soit cela «soit vous ne faites que perpétuer le racisme du passé».

Même si les partisans ne font pas référence à ces idées comme à une théorie raciale critique, ils parleront souvent des problèmes du racisme systémique, de la manière dont les Blancs sont collectivement coupables du traitement des Noirs et de la manière dont la tache de racisme a créé une division permanente. entre groupes raciaux qui ne peuvent pas être pontés. Wilson dit que la rhétorique sur ces relations transraciales est «tellement déséquilibrée. Ce travail est incroyablement sacrificiel, mais au lieu d’honorer cela, ces familles sont dépeintes comme ayant perpétué une injustice.

Jedd Medefind, président de l’Alliance chrétienne pour les orphelins, me dit qu’il est préoccupé par le fait que ces idées «pourraient être quelque chose qui paralyse la volonté de certains chrétiens blancs de s’impliquer dans la protection de l’enfance». Il voit une certaine division dans la communauté chrétienne entre les gens qui sont plus élitistes – «les églises progressistes ont tendance à être plus en phase avec les tendances culturelles» – et les gens qui disent simplement: «Il y a des enfants dans le besoin en ce moment et nous devons les aider. «

Thomas Kidd, historien à l’Université Baylor, est un peu moins inquiet. Il dit que dans sa propre église au Texas, il a été peu conscient de ces controverses sur les réseaux sociaux: «Je pense que la valeur irrésistible de l’adoption et du placement familial permettrait de surmonter totalement cela. Pour votre église moyenne, ce sont des engagements inattaquables. » Mais il reconnaît que, parmi les chrétiens des régions plus libérales du pays, «vous pourriez rencontrer des gens qui prennent les idées» sur le racisme systémique et l’adoption transraciale «au sérieux».

En effet, ces idées se sont répandues assez rapidement, surtout à l’ère des médias sociaux. Les messages des pasteurs libéraux branchés d’hier se retrouvent facilement dans les églises plus conservatrices d’aujourd’hui. Il suffit de regarder l’évolution de la vision de l’adoption internationale. Il y a vingt ans, il ne faisait aucun doute que l’adoption internationale était un «engagement inattaquable» de la part des congrégations évangéliques à travers le pays. Maintenant, il est beaucoup plus courant d’entendre les gens parler d’essayer d’aider les enfants dans leur pays d’origine et même de suggérer qu’amener des orphelins internationaux aux États-Unis démontre une sorte d’attitude du «fardeau de l’homme blanc». En effet, l’année dernière, Bethany Christian Services a annoncé la fin de son programme d’adoption internationale, ce que personne n’aurait prévu il y a à peine dix ans. Et ce n’est pas parce qu’il y a une pénurie d’orphelins qui ne seront pas pris en charge dans leur propre pays.

Pour sa part, Medefind estime «qu’il peut y avoir une désescalade» dans ces conversations sur la race. Pour le bien des enfants qui ont besoin de familles, espérons-le.

Naomi Schaefer Riley est résidente à l’American Enterprise Institute et senior fellow à l’Independent Women’s Forum.