La théorie de Jenson Button sur les raisons pour lesquelles aucune protestation de l’aile Red Bull jusqu’à présent

Jenson Button a une théorie simple pour expliquer pourquoi Red Bull n’a pas encore protesté contre les ailes de Mercedes : il ne pense pas qu’ils sachent encore quel élément exact ils protesteraient.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, et son équipe ont essayé de comprendre comment Mercedes a réussi à obtenir un avantage significatif en ligne droite lors des dernières courses – et il pense qu’un aileron arrière illégal pourrait être derrière, et a confirmé Red. Bull déposerait une protestation si cette même aile du Brésil était à nouveau utilisée.

L’homologue de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré en réponse qu’il pensait que chaque élément des voitures de son équipe était légal, lorsque les deux chefs d’équipe étaient assis l’un à côté de l’autre lors d’une conférence de presse d’avant-course au Qatar.

Mais le champion du monde 2009 Button pense que la raison pour laquelle Red Bull ne s’est pas déjà rendu à la FIA pour protester est qu’ils n’ont tout simplement pas réussi à déterminer quelle partie exacte de la conception « très intelligente » de Mercedes enfreint les règles.

Christian Horner a interrogé Toto Wolff sur les « marques de score » vues sur les plaques d’extrémité des ailerons arrière de Mercedes alors que la menace d’une manifestation continue de se profiler.https://t.co/064agtDPTt #QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/ K2lZ0amAmV – PlanetF1 (@Planet_F1) 19 novembre 2021

« Je ne pense pas qu’ils sachent ce que fait Mercedes », a déclaré Button alors qu’il travaillait comme expert avec Sky F1.

« Je pense que c’est très intelligent ce que fait Mercedes parce qu’ils ont pris beaucoup de vitesse en ligne droite, et vous n’obtenez pas cela en chevaux – à moins que ce ne soit 50 chevaux.

« C’est donc très intelligent, et je pense que Mercedes en a un sur Red Bull. Red Bull est normalement très doué pour comprendre les parties flexibles de la voiture – en particulier à l’avant du plancher, je me souviens, depuis l’époque où je courais contre les Red Bulls à l’époque. »

Damon Hill a ajouté qu’il comprenait pourquoi Red Bull ressentirait le besoin d’aligner une sorte de protestation contre ses rivaux, mais le champion du monde 1996 pense également qu’ils doivent « mettre leur argent là où ils disent » bientôt, s’ils veulent interroger officiellement la légalité du W12.

« C’est compréhensible, mais je pense que vous ne pouvez pas continuer à porter des accusations sans finalement mettre en place ou vous taire », a-t-il déclaré.

« S’ils perdent ici, je pense qu’ils vont devoir mettre leur argent là où ils disent et dire à la FIA, ‘nous allons protester’ – s’ils sont vraiment si mécontents. »

Red Bull a lui-même souffert de problèmes d’aileron arrière lors de la FP2 vendredi, avec des rediffusions au ralenti mettant en évidence le volet DRS oscillant à grande vitesse, mais Max Verstappen s’est classé respectivement premier et troisième lors des deux premières séances d’essais libres au Qatar.