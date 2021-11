Les fans de Dexter ont été surpris d’apprendre que John Lithgow reviendrait en tant que Trinity Killer, Arthur Mitchell, dans le prochain renouveau de New Blood, mais une nouvelle théorie des fans pourrait expliquer comment il revient. Il a été précédemment confirmé que Lithgow reprendrait le rôle primé, mais les détails sur le retour de son personnage sont restés très secrets. [Please Note: Dexter Spoilers Below.]

Sur Reddit, un utilisateur de IReadTheReddits a partagé son idée sur la façon dont Lithgow pourrait réapparaître, expliquant: « C’est confirmé que Jennifer Carpenter reviendra, tout comme John Lithgow. La théorie est que Deb sera le nouveau passager noir de Dexter et John Lithgow sera celui de Harrison car nous savons qu’il est également né dans le sang et qui serait mieux à voir [than] celui qui a tué sa mère. » Dans la quatrième saison de Dexter, les téléspectateurs ont été présentés à Miller, un mari apparemment normal et père de deux enfants qui détenait un sombre secret à l’intérieur. Miller était le tueur en série surnommé The Trinity Killer, en raison de son rituel consistant en trois morts très spécifiques à chaque fois qu’il a tué.

Les vieilles habitudes ont la vie dure… ou le font-elles ? #Dexter pic.twitter.com/2hW40ORzuo – Dexter sur Showtime (@SHO_Dexter) 9 septembre 2021

Dexter (joué par Michael C. Hall) s’est rapproché de Miller, car il voyait la vie du père de famille vieillissant comme un avenir possible pour lui-même. Cependant, les choses ont pris une tournure brutale, se terminant par Dexter tuant Miller mais découvrant plus tard que Miller avait déjà tué sa femme, Rita, tandis que le bébé Harrison était assis sur le sol de la salle de bain couvert de son sang. Maintenant que nous avons une certaine clarté dans l’histoire, considérons la nouvelle théorie des fans : Trinity pourrait-il être le passager sombre de Harrison ? La première chose très importante à retenir est que le passager sombre de Dexter n’est pas une personne et n’a pas vraiment de personnification.

Certains ont interprété Harry (James Remar) – le père décédé de Dexter avec qui il communiquait régulièrement – ​​comme son passager noir, mais en réalité, Harry servait davantage de guide ou de conscience. Le passager noir est plus un terme général utilisé pour décrire le besoin de tuer de Dexter. Il a également été défini comme une dépendance à plus d’une occasion.

Avec cette compréhension, nous savons que Harrison fera partie du renouveau de Dexter, tel que décrit par l’acteur Jack Alcott (The Balcklist), mais nous ne savons pas que Harrison est accablé par les mêmes besoins meurtriers que son père. De plus, Harrison n’a jamais interagi avec Trinity, donc même s’il est souvent considéré comme « né dans le sang » – comme Dexter l’était lorsque sa mère a été abattue dans un conteneur d’expédition – il semble hautement invraisemblable que même si Harrison a un passager noir, ce serait Trinity. . On sait que c’est Trinity qui a assassiné Rita, il est donc possible qu’Harrison ait vu des photos du tueur en série et ait construit une version de Trinity pour lui servir de passager sombre, mais honnêtement, cela semble très improbable.

La perspective du retour de Miller est toujours profondément fascinante, et si nous devons spéculer sur la façon dont l’option la plus logique semble être les flashbacks. Ce que les fans pourraient obtenir, c’est un souvenir visuel de Dexter, rappelant ses jours en présence du sinistre Trinity Killer. Un autre scénario possible serait probablement une hallucination. Peut-être que Dexter imaginera Arthur dans un rêve fiévreux, ou quelque chose du même genre. Quoi qu’il en soit, voir Dexter et Arthur dans une épreuve de force maussade serait un moment très convaincant pour le renouveau. Dexter: New Blood fait ses débuts le 7 novembre sur Showtime.