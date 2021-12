La théorie des fans de « Home Alone » dit que le père de Kevin l’a abandonné exprès

Seul à la maison est un classique absolu, et Internet s’est beaucoup amusé à le disséquer bien plus qu’il ne le devrait. D’après des articles indiquant que les cambrioleurs Henry (Joe Pesci) et Marv (Daniel Stern) seraient en fait décédés des suites de leurs blessures à des complots selon lesquels papa Peter McCalister (John Heard) travaillait pour la mafia, il y a beaucoup de plaisir à avoir avec le 1990 Film de Christophe Colomb. L’une de mes théories de fans préférées que j’ai rencontrées est celle qui émet l’hypothèse que l’abandon de Kevin McCalister (Macaulay Culkin) était loin d’être un accident.

Bien qu’il soit apparu sur Reddit ces dernières années, le premier endroit où je l’ai entendu était dans un épisode d’octobre 2016 de That One Video Galaxy Podcast avec l’aimable autorisation du co-animateur Brett Bayonne. Bayonne dit aux co-animateurs Jirard « The Completionist » Khalil et Al alias « Ejektt » qu’il pense que Kevin a été laissé seul à la maison exprès, et la preuve est dans la pizza. « Je ne pense pas que c’était un accident. Écoutez, voici c’est tout ce qu’il faut, c’est tout ce qu’il faut. C’est un élément critique, et c’est un élément qui est très important ici chez TOVG, et c’est la pizza. C’est la pizza, bon sang », dit Bayonne. « Ils vont tous à Paris le lendemain, non ? Le matin, non ? Ils commandent des pizzas pour le dîner, non ? Laisse-moi te demander, tu sais combien de pizzas ils ont commandé ? 10 pizzas, beaucoup de pizzas. «

Les hôtes font ensuite le calcul, estimant qu’il y avait environ 80 tranches de pizza commandées pour environ 14 membres de la famille (à donner ou à prendre). Si vous donnez l’estimation généreuse de quatre tranches par membre de la famille, cela vous donne 56 tranches mangées. Cela laisse 24 tranches restantes qui pourraient définitivement se gâter dans le réfrigérateur pendant que la famille est à l’étranger. Bayonne théorise que Peter a intentionnellement commandé trop de pizzas pour que Kevin ait à manger pour la semaine à venir.

Il semble que maman Kate McCalister (Catherine O’Hara) n’y ait pas participé, car elle s’inquiétait ouvertement de l’expiration du lait dans le réfrigérateur dans la célèbre scène de la pizza. De plus, le détail factuel selon lequel Peter est celui qui jette le billet d’avion de Kevin lorsque du lait est renversé pendant le dîner n’aide pas son cas. Alors que le film écrit que c’est une erreur, cette théorie signifierait que Peter savait qu’il jetait le billet à la poubelle. De plus, Peter tente de calmer Kate dans l’avion lorsqu’elle a le sentiment persistant que quelque chose a été oublié à la maison.

« Je ne pense pas que la mère était dans le coup », dit Bayonne. « Je pense que c’était juste le père. Je pense que le père de famille, Peter McCallister, a vu sa femme énervée par leur plus jeune garçon et voulait lui donner juste quelques vacances de lui et voulait donner à Kevin McCalister un peu de grandir ‘ cours. »

Il ajoute : « Il l’a apaisée. Il voulait qu’elle se sente à l’aise. Il voulait juste lui donner des vacances sans stress pour Noël. Papa a laissé Kevin à la maison avec beaucoup plus de pizzas qu’il n’en avait besoin car il a 6 ans. Seul à la maison n’était pas un accident à mon avis. »