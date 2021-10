La théorie des fans de New Blood prédit qu’un adversaire inattendu reviendra

Dexter: New Blood est dans quelques semaines et les fans sont impatients de savoir quelle est la prochaine étape pour Dexter Morgan de Michael C. Hall. Le prochain spectacle Showtime est présenté comme une propriété autonome au lieu de Dexter Saison 9, mais il partagera la continuité avec le spectacle original (tout comme le revival Showtime de Twin Peaks). Cette règle signifie que n’importe qui de la course initiale de Dexter pourrait apparaître, y compris les méchants. Alors que quelques retours ont déjà été révélés, les utilisateurs de Reddit ont émis l’hypothèse qu’un autre antagoniste pourrait apparaître. Cette théorie propose que le chasseur de primes Jacob Elway (Sean Patrick Flanery) pourrait être de retour pour traquer Dexter.

“J’ai revu toute la série à la recherche d’indices sur la 9e saison”, a écrit un fan. “La bande-annonce dit” tu peux te cacher de ton passé mais tu ne peux pas t’enfuir. Eh bien, les seuls personnages qui savent qui est Dexter sont Lumen et Jonah Mitchell. Puisque Dexter ne l’a pas tué, il a en quelque sorte un mobile, mais je pense que ce n’est pas lui ou Lumen. Je crois qu’Elway va lancer la chasse, puisqu’il n’a pas pu faire monter Hannah dans le bus dans le dernier épisode. La fierté de cet homme a été brisée là. Je pense qu’il va chasser et trouver Hannah et, à partir de là, il connaîtra Dexter.”

Cela aurait un sens canonique, c’est sûr. Dexter et sa petite amie, Hannah McKay (Yvonne Strahovski), sont ceux qui se sont enfuis pour Elway. Hannah a fui le pays tandis que Dexter a disparu et a simulé sa mort. S’il avait vent que Dexter était vivant, il le poursuivrait probablement pour régler le compte.

Il y a juste un problème, cependant. Flanery a déclaré officiellement qu’il n’avait pas été invité à New Blood. En fait, il nous a livré cette nouvelle décevante ici sur PopCulture.com dans une interview sur son récent film Born a Champion.

“Mec, je me suis amusé à faire ce personnage. Je l’ai vraiment fait. Je pense qu’il y a tellement de pistes inexplorées sur ce qui motive ce chat. Mais non, je n’avais pas du tout été approché”, a déclaré Flanery. “Je suis sûr qu’ils vont dans une direction très différente. Aucune idée. Je n’en ai parlé à personne. Mais oui, je ne connais pas beaucoup de gens qui refuseraient une opportunité de participer à une émission à succès . Vous savez ? Je suis sûr que beaucoup de gens essaient d’avoir l’air cool et (le minimiser). Allez, mec. C’est Dexter. (Rires) Non, je n’ai rien entendu à ce sujet, à part ce que j’ai entendu sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Mais ils m’ont comme spectateur, c’est sûr. “

Donc, à moins que Flanery ne mente, il semble que cette théorie des fans soit un échec. Cependant, il n’y a aucun moyen de le savoir avant la première de Dexter: New Blood. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur la nouvelle émission avant sa première le 7 novembre.