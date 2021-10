La théorie des fans de ‘Yellowstone’ explique ‘Mystery Man’ dans le bureau de Beth

La saison 4 de Yellowstone est en route et les fans sont désespérés de voir ce qui arrivera ensuite à la famille Dutton, en particulier après les cliffhangers de la saison 3. Sur Reddit, les purs et durs de Yellowstone ont rassemblé les réponses à tous les mystères de la série. Cela inclut l’identité de l’homme mystérieux repéré dans le bureau de Beth Dutton (Kelly Reilly). Un utilisateur de Reddit a étroitement comparé la manche de l’homme aux tenues d’autres personnages, et ils auraient peut-être trouvé une réponse.

« D’accord, dans l’une des publicités, il y avait un clip très bref avec la photo du bras droit d’un homme, la main patinée, portant une chemise à manches longues bleue et blanche à fines rayures, tenant une cigarette avec des briques éparpillées sur le sol près de lui . J’ai gardé les yeux ouverts pour les personnages portant la même chemise », a écrit la personne, ajoutant. « Après que Lloyd et Walker frisbee Wade et les carcasses de son fils dans la gare et qu’ils soient dans le camion en train de parler – accrochez-vous à vos chapeaux les enfants – Lloyd porte EXACTEMENT LA MÊME CHEMISE! Mêmes rayures, même nuance de bleu. Il avait aussi sur un bracelet à maillons de cuivre. Donc, maintenant je dois trouver cette publicité/clip pour voir si je peux repérer le bracelet. Si c’est Lloyd, que fait-il en ville au moment de l’explosion et que fait-il avec un Il a une boîte de tabac dans la poche de sa chemise dans certaines scènes, bien que nous ne l’ayons jamais vu mâcher ou cracher, et nous ne l’avons jamais vu fumer.

« De plus, si la bombe dans le bureau de Beth et l’attaque du ranch se produisent en même temps, encore une fois, pourquoi Lloyd est-il en ville. (Mais, rappelez-vous, la bombe dans le bureau de Beth a été activée par le mouvement en soulevant la boîte intérieure de la boîte extérieure, en relâchant probablement la gâchette. Il n’y a aucun moyen que celui qui a planté la boîte sache qui l’ouvrirait réellement ou quand cela arriverait. Donc, cela ne peut pas être considéré comme simultané avec les attaques contre John, Kayce ou le ranch .) »

Serait-ce réellement Lloyd Pierce (qui est joué par Forrie J. Smith) ? L’utilisateur de Reddit note également qu’il y avait une autre option possible, le chef Thomas Rainwater (Gil Birmingham). Cependant, bien qu’ils possèdent une chemise assortie, ils doutent que la construction de l’homme mystérieux soit la même que celle de Rainwater. Mais vraiment, on ne sait pas qui c’est tant que nous n’avons pas vu le contexte complet. Vraisemblablement, nous en apprendrons davantage le 7 novembre, date de la première de la saison 4 de Yellowstone sur Paramount Network.