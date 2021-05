La théorie des fuites soudainement crédible du laboratoire de Wuhan ⋆ .

L’année dernière, des sénateurs conservateurs comme Tom Cotton et Ted Cruz ont été critiqués pour avoir poussé une «théorie marginale» selon laquelle COVID-19 a fui d’un laboratoire de Wuhan. Maintenant, tout à coup, les médias ont décidé que ce n’était plus fringant ou fou. Premièrement, PolitiFact a discrètement annulé une note «Pants on Fire» pour Tucker Carlson pour avoir demandé à un scientifique chinois de discuter d’une fuite potentielle de laboratoire. Maintenant, il est passé de non-sens à raisonnable.

Maintenant, le «Fact Checker» du Washington Post, Glenn Kessler – et d’autres médias – se précipitent pour suggérer qu’il est temps pour la communauté internationale d’enquêter sur la façon dont le virus a pu s’échapper du laboratoire de Wuhan. Kessler a même suggéré que Tom Cotton pourrait finir par bien paraître dans les livres d’histoire. Il est fascinant qu’ils n’aient aucun intérêt à sonder cette théorie alors que Donald Trump était encore président.

Joseph Vazquez de MRC Business se joint à l’émission pour discuter d’un nouveau «AP Fact Check» qui prétend qu’il est trompeur pour les républicains de blâmer Joe Biden pour la hausse des prix de l’essence. Les «fact checkers» ne veulent pas que quiconque blâme Biden pour quoi que ce soit.

